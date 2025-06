Los enfrentamientos entre Montoya y Anita tras la final de Supervivientes van camino de terminar en guerra. Desde que se reencontraron en la isla, todo parecía haber vuelto a su cauce y su relación parecía que iba a durar después de esa dura experiencia, pero fue terminar el concurso y han vuelto los conflictos. Ambos aseguran sentirse decepcionados tras su pelea en el debate final de Supervivientes.

Cansada de callar su verdad durante meses, este jueves decidía desvelar que mantuvieron relaciones sexuales al inicio del programa, tal y como confesó Makoke... algo que no hubiese contado nunca si no se hubiese visto acorralada por él. Y algo que no sentó muy bien al sevillano.