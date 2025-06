Marcia Di Lele reaparecía esta semana ante las cámaras después de estar alejada de los focos -tras su 'affaire' con Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' que provocó su ruptura con Ágatha Ruiz de la Prada, y de destapar su encuentro con Bertín Osborne- y volvía a remover el panorama mediático al hablar del prometido de Makoke.

Aseguró que en el pasado vivió un romance con el prometido de Makoke, Gonzalo, y revelaba el motivo por el que la concursante de 'Supervivientes' está tan feliz y pletórica a su lado: "Yo le conocí, es una persona maravillosa. Hace mucho, muchos años. No lo sé ni si Gonzalo se va a recordar de rubia, porque ahora estoy pelirroja. Hace mucho. Pero es un chico muy guapo y muy inteligente. Lo veo muy bien con Makoke".

No todo quedaba ahí, ya que, sin pelos en la lengua, la brasileña confesaba que no puede decir si es un buen amante porque "yo no pude. Es que es un toro. No pude. No pude. Makoke sí. Me dijo que Makoke sí". "Yo no pude. Es que todo grande. Todo grande".

Ahora, la prometida del susodicho ha hablado ante los medios de comunicación y ha confesado que "no sé" si es cierto que Gonzalo y Marcia tuvieran algo en el pasado, de hecho "no sabía que lo conocía, no tenía ni idea". Eso sí, ha asegurado que está preparando su enlace matrimonial con Gonzalo para "septiembre" y que todo va viento en popa.

En cuanto a su relación actual con Terelu, la exconcursante de 'Supervivientes' confesó que está "muy bien" porque "dijo unas palabras que... que me merecía estar en la final y se lo agradecí porque me encantó" y además "el otro día que estuvimos en el debate, acercamos posturas".

Terelu

Makoke ha explicado que "al final Terelu y yo nos conocemos de toda la vida, no podemos estar peleadas" aunque "amigas, amigas, tampoco" de hecho "no la voy a invitar a mi boda, ni ella creo que quiera venir ni nada, amigas, pero vamos que no pensamos en quedar a comer tampoco".