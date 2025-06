Dejando claro su apoyo incondicional a Pietro y Rocco Costanzia tras su sentencia a 12 y 8 años de prisión respectivamente por intento de asesinato en Italia, Carlo Costanzia y Alejandra Rubio viajaron el fin de semana pasado hasta la cárcel de Turín en la que cumplen condena los hijos de Carlo Costanzia di Costigliole para felicitar en su cumpleaños al mayor de los hermanos de una manera un tanto curiosa que desatado un gran revuelo en redes sociales.

A voz en grito, la pareja felicitaba a Pietro a varios metros de una de las ventanas del centro penitenciario a la que se asomaban varios reclusos por los barrotes al escuchar tan algarabía, ya que el hijo de Mar Flores y la hija de Terelu Campos también tiraron una traca de petardos para sorprender al cumpleañero en una fecha tan especial, como Carlo compartía en Instagram dándole ánimos en este complicado trance: "Feliz cumpleaños, hermano. Siempre juntos. Nunca nos rendimos. ¡Siempre luchando hasta el final! #libertadparaPietro #libertadparaRocco", escribía como acompañamiento a su vídeo gritando a las puertas de la cárcel.

Horas después de que su novio publicase esta felicitación tan significativa en sus redes sociales, Alejandra ha reaparecido en el plató de 'Vamos a ver' y, muy enfadada, ha respondido a las críticas por hacer público un momento tan íntimo felicitando a Pietro desde la puerta de la prisión cuando siempre están reivindicando que no hablan de su vida privada.

"Lo ha colgado Carlo. Ha sido su decisión. Es su forma también de reivindicar que no le parece bien todo lo que está pasando, que no está condenado de la forma más justa. Ha sido su forma de hacerlo. Yo lo respeto y me parece muy bien" ha comenzado, dejando claro que "siempre se va a defender a la familia y punto pelota", sea cual sea el resultado del recurso de apelación presentado por el abogado de los hermanos Costanzia tras la condena a 12 y 8 años de prisión de Pietro y Rocco.

"Me importa cero"

Cada vez más indignada cuando Joaquín Prat le ha preguntado si no eran conscientes de que les iban a "caer palos" por publicar ese vídeo, Alejandra ha explotado, asegurando que "me importa un pimiento lo que piensen de esto la gente, la verdad. Me importa cero". "A mí las gilipolleces que dicen muchas personas de mi alrededor me parecen una tontería al lado de esto (...) Si él quiere publicar esto, es algo bastante serio y bastante importante en la familia, que lo haga. No me parece que haya que comparar ciertas cosas" ha añadido.

"Yo te he dado mi opinión al respecto. Creo que es su forma de decir que no le parecen bien las cosas y es la única forma que tiene para hacerlo. Si tuviera otra, la haría. Yo tengo un límite claro de lo que digo y no digo. Y hago lo que a mí me parece bien. Y punto. Y lo voy a seguir haciendo. Yo sé hasta donde quiero llegar y las cosas que quiero. Si algo no me parece bien, no me parece bien. Y si algo me parece bien, me parece bien. Y voy a seguir así, siempre. Con mi opinión, con mis valores y con mi forma de ser. Y si no os parece bien, fenomenal" ha sentenciado sin disimular su enfado porque sus compañeros hayan cuestionado que si no quieren exponer su vida hayan publicado en redes su vídeo felicitando a Pietro a gritos desde la puerta de la prisión.

Tras el programa, Alejandra ha vuelto a hablar del tema ante las cámaras de Europa Press para reaccionar a las bonitas palabras que le ha dedicado Carlo padre en el post de su hijo, asegurando que su llegada y la de su nieto Carlo a su familia ha sido "un rayo de luz dentro del inmenso dolor", y agradeciéndole con "toda su alma" como se ha portado con ellos en un "contexto tan difícil": "Yo le amo a mi suegro. ¿Qué queréis que os diga?" ha confesado la nieta de Teresa Campos emocionada, dejando claro que la familia de su novio "también es mi familia".

Respecto al revuelo mediático que se ha creado en torno al vídeo en la prisión, la colaboradora se lamenta que "siempre le buscáis malo a todo, ¿qué hay de malo? ya estoy acostumbrada, todo lo que hagamos va a tener su parte mala según un montón de gente, así que un día más". "No necesito que nadie entienda nada, ya lo entiendo yo, que es lo que me vale" ha zanjado, revelando que esto ha servido para unirle todavía más a Carlo.