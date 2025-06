Anita Williams ya está en Barcelona con su hijo Thiago, con el que se ha reencontrado por fin después de 113 días sin verse. Este lunes, tras asistir al debate final de 'Supervivientes 2025' -y descubrir el plantón de José Carlos Montoya, con el que su ruptura parece definitiva- la influencer ponía rumbo a casa para tomarse un merecido descanso y recuperar el tiempo perdido con su familia.

"Es lo que quiero, lo que necesito, lo que se merece y lo que lo que me va a curar" afirmaba ante las cámaras de Europa Press, reconociendo que en estos momentos lo mejor para ella es darse un tiempo con Montoya: "Aunque no seamos pareja creo que se puede tener un trato cordial, creo que con todo lo que nos hemos queridos no hace falta que se tire a la basura (...) A mí me ha ayudado siempre, aunque es verdad que ni yo lo he hecho bien con él ni él conmigo más de una vez". "El amor no se va en tan poco tiempo, pero me estoy enamorando un poquito más de mí que ya falta me hacía" confesaba.

A su llegada a Barcelona, lo primero que hacía Anita era reencontrarse con su hijo, y así lo compartía emocionada en Instagram, publicando en sus stories una imagen del pequeño oculto detrás de un peluche: "Thiago se había escondido para que no le viera. Mi mamá ha grabado el reencuentro que me habéis pedido muchos. Voy a desconectar para volver más fuerte que nunca. Os quiero" escribía, anunciando que va a tomarse un descanso alejada tanto de redes sociales como de la televisión.

Tras disfrutar de sus primeras horas con Thiago, la ex de Montoya ha atendido al programa 'Vamos a ver' para revelar cómo se encuentra y reafirmarse en su decisión de 'aparcar' sus compromisos televisivos una temporada.

"El reencuentro con mi hijo ha sido una maravilla, un placer inmenso. No me separo de él porque no me deja, pero yo tampoco quiero. Quiero aprovechar todo el tiempo posible para pasarlo con él porque yo nos hemos echado muchísimo de menos, él a mí y yo a él" ha expresado muy feliz en conversación telefónica, desvelando que sus planes pasan por "tomarme un respiro".

Fuertes

"Tambien por mi salud tengo que estar un poco desaparecida porque estos últimos días han sido bastante fuertes e impactantes" ha confesado, sin nombrar directamente a Montoya aunque sin duda ha influido en su decisión la actitud del andaluz de bloquearla y romper radicalmente con ella sin darle ninguna explicación.