Muchas personas cuentan con dependencia emocional como consecuencia de lo que han vivido a lo largo de su vida. Esto significa que aquel que lo sufre, necesita una validación y un apoyo emocional constante para poder sentirse cómodo o cómoda consigo mismo, más allá de su autonomía y bienestar.

Nicolás Salcedo, psicólogo, explica que "Las personas con dependencia emocional han aprendido que el amor se tiene que ganar, que si dan más y más de sí, van a ser capaces de cambiar a los demás".

El psicólogo explica que esto se debe a que esa persona crece en un ambiente donde el amor es un premio y donde "te tienes que esforzar para sentir una pizca de afecto", entendiendo que esa es tu verdadera realidad. "Eso va a hacer que cuando crezcas busques retos en lugar de amor", comenta Nicolás Salcedo.

Esto hará que empieces a sentirte atraído por la persona "intermitente, la indisponible emocionalmente, y vas a luchar para hacer que te quiera", comenta. Y esa intermitencia es la que te puede condenar, pues puede convertirse en una adicción: "Cada vez que la otra persona se aleje, te vas a sentir insuficiente, por lo que volverás a perseguirle hasta que cambie de opinión".

Esto conlleva varias consecuencias, ya que "cuanto más lo persigas y cuanto más te acerques, más te dejarás de ti" y,m por eso, es importante entender que el amor, sobre todo para aquellos que han crecido en el caos, "tiene que significar la paz", explica el profesional. "La emoción de lo impredecible no vale la pena si acaba contigo, si tienes que esforzarte para que alguien te dé un poco de amor, probablemente no estés en un lugar correcto", afirma Salcedo.

Y es verdad que en el amor hay que trabajar, hay que esforzarse y hacer cosas difíciles para que funcione, "pero el amor no es una persecución, no es una conquista: no tienes que convencer a nadie de que mereces amor", cuenta el psicólogo: "Te tienes que convencer a ti de que lo mereces, independientemente de si alguien te lo quiera dar o no".

¿Cuándo hay una relación dependiente?

-Hay una falta de equilibrio.

-Cuando se tiene la sensación constante de que algo no va bien en la relación.

-Cuando la relación es intermitente (ahora sí estamos juntos/as, ahora no) y parece que sigue es un ciclo eterno de conflictos y reconciliaciones.

-Cuando se tiene la sensación de estar viviendo en una montaña rusa emocional.

-Cuando la prioridad absoluta es la pareja y la estabilidad emocional depende de la pareja.

-Cuando hay baja autoestima, pánico a la ruptura, miedo a la soledad, inseguridad y celos mal gestionados.

-Cuando se tiene a la pareja idealizada.

-Cuando hay necesidad de afecto, refuerzo y atención constante.

-Cuando hay necesidad de saber qué hace la pareja constantemente.

-Cuando hay desgaste emocional y sensación de estar sufriendo.

-Cuando el sexo es casi una obligación para intimar y/o cuando existe una lucha de poderes ante los conflictos (sensación de a ver quién puede más).

Cómo librarse de la dependencia emocional

La dependencia emocional puede compararse como la adicción que sufre una persona que está enganchada a las drogas. Igual que como con cualquier droga, también surge el síndrome de abstinencia. Se llega a estar tan aferrado a este tipo de relaciones que se cae fácilmente en cualquier tipo de chantaje emocional. La dependencia se llega a convertir en una adicción destructiva y en muchas ocasiones termina presentando síntomas de ansiedad y depresión.

El primer paso para superar una dependencia emocional es que la persona sea consciente de que tiene un problema y busque ayuda psicológica. La persona que padece dicho estado necesita restablecer su autoestima buscando su individualidad, la cual quebrantará esa búsqueda incesante de felicidad externa. Conviene realizar una distinción entre la dependencia y el amor:

La dependencia está basada en el miedo a perder. Surge de una creencia errónea que nos limita y enfocamos nuestra felicidad en algo externo a nosotros. Necesitamos a las personas para ser felices. Si yo no he aprendido a vivir conmigo mismo, si no me amo, ¿Cómo puedo responsabilizar a los demás de que no soy feliz? ¿Cómo puedo pensar que los demás tienen la llave para entrar dentro de mí? ¿Cómo puedo pensar que los demás me pueden comprender y entender mejor que yo? Nadie más que nosotros podemos llegar a tener un conocimiento profundo de nuestro ser. El amor te hace sentir libre, te hace sentir que estás en tu mejor versión, todo fluye. El amor es compartir, descubrir, aprender, te llena de energía y de pasión.

Así que te invito a que te despojes de todos esos miedos y que te atrevas a experimentar ese amor real, ese amor que sólo depende de ti, ese amor que te hace sentir que se puede aprender a ser feliz sin depender de los demás, ese amor dará sentido a tu vida y te conectará contigo mismo. Y en el momento que experimentes estos sentimientos tan maravillosos hacia ti mismo, tu vida cambiará y encontrarás tu paz interior, tu autoestima aumentará, y vivirás disfrutando de todo lo fascinante que la vida tiene reservado para ti.