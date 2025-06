Tras su polémica separación, Omar Sánchez y Anabel Pantoja tomaron caminos diferentes en sus vidas. La sobrina de Isabel Pantoja decidió quedarse en Gran Canaria, donde ha formado una familia junto a David Rodríguez, mientras que su exmarido se ha centrado en su carrera profesional y en su pasión por el windsurf.

Desde entonces, el canario ha optado por la discreción frente a su exrelación, y esta vez no ha sido menos. Al ser preguntado por la investigación judicial abierta contra su exmujer, el windsurfista ha dejado claro que "en ese tema no se ha metido" y que tampoco ha hablado con ella sobre el asunto. También ha evitado entrar a opinar sobre las críticas que la influencer ha recibido por no visitar a su prima, Isa Pantoja, en el hospital: "no me he metido en esos asuntos", ha sentenciado.

Sin embargo, Omar sí ha querido mostrar su apoyo a la familia Pantoja en un momento especial. Ha confirmado que ha felicitado a la hija de la tonadillera y a Asraf Beno por la llegada de su hijo a través de Instagram: "Sí, la he felicitado por el Instagram y a Asraf también". Este gesto demuestra una vez más la buena relación que mantiene con el entorno de su exmujer, pese a la distancia.

Muy feliz

En cuanto a su vida personal, ha asegurado que se encuentra muy feliz junto a su actual pareja y centrado en su trabajo. "Estamos ahí, estoy feliz, estoy contento, concentrado en mi trabajo. La verdad es que tenemos la escuela a tope y en las redes sociales también. Así que muy contento y en la isla como siempre", ha afirmado. Además, ha reconocido que sí estaría dispuesto a volver a casarse: "Seguramente que sí, claro. En la segunda es la vencida, ¿no?".