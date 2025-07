Tras protagonizar un tenso enfrentamiento con Anita Williams en el plató de '¡De Viernes!' evidenciando su distanciamiento después de formar un 'trío calavera' inseparable con la catalana y con José Carlos Montoya en 'Supervivientes', Carmen Alcayde ha reaparecido con su novio Charlie en la entrega de los Premios La Alcazaba en Ávila y, sin pelos en la lengua, ha respondido a las críticas por su defensa incondicional del de Utrera, en el que muchos ven una manera de tener protagonismo tras el fin del reality.

"Es verdad que estoy hablando de Montoya porque Montoya está en los medios, porque es mi amigo, porque siento que tiene poca defensa y me gusta defenderle porque le quiero un montón, porque le espero con los brazos abiertos" ha justificado, dejando claro que aunque en estos momentos su relación está un tanto distante -ya que el andaluz está alejado de todo y refugiado en su familia- cuenta con su apoyo incondicional.

"Cuando vuelva quiero sentarme con él en una cafetería y hablar de mil cosas. Yo solo quiero que se ponga bien y que vuelva" confiesa, revelando que "le he dejado su espacio porque creo que tiene que estar con su familia, sin hablar con nadie que tenga relación con tele, con Supervivientes... para estar centrado y ponerse bien. Y volver con más fuerza, y de momento le estoy dejando su espacio".

Respecto a en qué punto está su relación con Anita, y si su amistad ha llegado a un punto de no retorno por la actitud que ha tenido con su exnovio, Carmen asegura que no tiene ningún problema con ella: "Teníamos cuentas pendientes, ya pocas. Tuvimos una conversación, porque yo volví aquí como amiga de los dos y me encontré que Montoya está en su casa porque está sobrepasado. Con ella que, pues, no tengo mucha relación por lo que sea, y me ha dicho que está con su niño, que está con tal...".

"Yo le dije todo lo que me pareció mal de su última aparición con Montoya, que no digo que ella sea la culpable. Pero sí que digo que ella no ayudó tampoco a que él en ese momento se pusiera un poquito más animado, ¿no? Porque se la vio muy afectada, que es verdad que estaba muy afectada, en fin, las cosas. Pero a mí me cae muy bien Anita y cuando me llame ahí estaré pasmado con ella" afirma, convencida de que pronto volverán a ser amigas.

Uno de los colaboradores más críticos con Carmen ha sido Alessandro Lequio, que no ha dudado en tacharla de "viuda de Montoya", apuntando que cree que en el fondo está enamorada del de 'La isla de las Tentaciones': "Ay, señor, señor, bueno, Alessandro Lecquio... no, me considero una muy amiga esperando a mi amigo en el andén, como Penélope, es verdad que tenía muchísimas ganas de estar con él".

"Que ya sabéis como estaba yo en la palapa y muy en la playa, Montoya, Montoya, mi Monty... sigo un poco en ese mood, pero ya me estoy dando cuenta que necesita su espacio, su tiempo. Y cuando vuelva espero que volvamos a tener esa amistad, que igual sí, igual no, la verdad que no lo sé, espero que sí, yo sé que me quiere mucho, que tiene ganas de estar conmigo también y todo eso. Y ojalá sea realidad, porque yo tengo muchísimas ganas de verle, pero viuda no, porque primero no ha muerto, ¿sabes? O sea, por favor, y segundo que no soy su mujer, pero sí que soy una súper, súper amiga" ha aclarado tajante, negando que esté enamorada del andaluz.

Sin embargo, y aunque afirma que de quién está "enganchada" es de su novio, sí reconoce que "Montoya lo era todo para mí en 'Supervivientes', y entonces un poco obsesionada sí que estaba, pero él conmigo también. Éramos dos garrapatas, éramos, solo nos teníamos uno al otro, 24-7 hasta que nos unificamos, entonces eso nos ha unido mucho, yo creo que estábamos los dos así. Ahora él está en su espacio, yo aquí, pero le espero con los brazos abiertos".

Feliz con Charlie, con el que lleva dos años de relación, Carmen Alcayde ha dejado en el aire si se plantean pasar por el altar: "Bueno, no lo sé, vamos a dejar que ahora es el momento de Marta López. Y de Macaca ¿sabes? Es verdad, hasta que no se case Makoke que yo no digo nada. Yo el campanazo, yo seré mío, un año mío tiene que ser. No lo sé, ya veremos, ya veremos, de momento llevamos dos añitos y quién sabe, quién sabe".

Por su parte, el novio de la colaboradora ha esquivado a las cámaras y, en un discreto segundo plano, ha guardado silencio cuando le hemos preguntado qué tal con Carmen y cómo le ha sentado que se especule que está enamorada de Montoya.