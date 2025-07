¿Cuánto costó la boda de Susana Bicho y Guille del Valle? La pareja se casó el pasado viernes 13 de junio en la finca El Gasco, a las afueras de Madrid. Fue un enlace de ensueño, lleno de flores y de invitados famosos, como Dulceida, Anabel Pantoja, Nagore Robles, Melyssa Pinto o Madame de Rosa.

Del enlace se ha hablado mucho estos días y no solo por los invitados. Sino también por la filtración del vestido de la novia por parte de Anabel Pantoja y la "no presencia" de Mario Casas. El actor llevó en coche a su nueva novia, la influencer Melyssa Pinto, pero no se dejó ver por el banquete. La exclusiva de las fotografías de la boda la tuvo la revista "Semana".

La influencer y ganadora de Gran Hermano 14 desveló a su amiga Nagore Robles el dineral que se había gastado ella y su pareja en el enlace. Susana Bicho acudió como invitada al podcast de Nagore Robles "La casa de mi vecina".

Bonitas palabras

"Sé que el compromiso da miedo porque comprometerse es exponerse, es decir 'confío en ti' aunque tengas miedo a exponerte y sufrir, pero el amor también es eso. A veces nos equivocamos, a veces confundimos amor con apego, seguridad con rutina, boda con final feliz. Pero no, el compromiso no es un final, es un principio, un salto, una apuesta valiente por el nosotr@s", comentó Nagore para presentar a su amiga.

"Y hay quien apuesta sin perderse en el ruido. Sin disfrazarse. Con esa mezcla mágica de fuerza y calma que tienen las personas que han aprendido a quererse bien. Las que eligen desde la certeza de sentirse completas… y aún así deciden compartir el viaje. Hoy viene @lacasademivecina.podcast una mujer que ha hecho del amor una celebración, del compromiso una elección consciente, y de su historia algo tan luminoso que contagia. Una mujer que nos recuerda que vivir con el corazón abierto no es de locas… es de valientes, @susana_bicho", aseguró.

Durante la entrevista, Susana Bicho contestó a la gran pregunta: ¿Cuánto dinero se gastó en la boda? "Lo que es pagar, de salir de la cuenta conjunta, a la boda... Entre 70 y 90", afirmó. Nagore Robles quedó boquiabierta: "¿Mil? ¡Pero que me estás contando! O sea, me cagon la leche...".

Una boda "normal"

Y eso que, según aseguró la influencer, "pusimos cosas normales". "No, no, la gente se gasta eso de normal", se defendió. Y eso a pesar de que le hicieron descuentos "en algunas cosas", como confesó.