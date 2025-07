En el centro de la polémica por las críticas que ha recibido en los últimos días tras compartir un vídeo con Carlo Costanzia felicitando a gritos a su 'cuñado' Pietro Costanzia en su cumpleaños a las puertas de la prisión en la que cumple condena en Turín por intento de asesinato, Alejandra Rubio ha tomado una decisión.

Tras varios días "reflexionando", la hija de Terelu Campos ha reaparecido en el plató de 'Vamos a ver' y, haciendo autocrítica, se ha sincerado sobre el momento convulso que está viviendo: "Me equivoco muchas veces y tengo que volver a mi camino, tengo que reconducirme. Me han venido grandes muchas situaciones que he vivido y tengo que aprender a saber llevarlo".

"Estoy con la escopeta cargada todo el día (...). Estoy a la defensiva y tengo que volver a ser la persona que era, tengo que dejar de estar enfadada con el mundo" ha reconocido, revelando que esto pasa por no volver a hablar públicamente en televisión sobre los problemas judiciales de los hermanos de Carlo, a los que a partir de ahora apoyará en privado.

Lío entre primos

Su primero José María Almoguera quiere un acercamiento con ella y así lo ha manifestado en el programa de Telecinco en el que trabaja. Le ha dado un 'toque de atención' porque todavía no conoce a su hijo Carlo -que está a punto de cumplir 7 meses-, apuntando que su prima tiene "mucho tiempo para algunos, pero no para otros".

"Lo he visto, y ya lo que tenía que hablar con él lo he hablado. Me he mensajeado con él" ha explicado Alejandra, aclarando que "no hay ningún problema" con el hijo de Carmen Borrego.

Sin embargo, ha evitado revelar por qué José María todavía no ha visto a su bebé: "Pues no sé, decírmelo vosotros", comparando el caso de su primo con el de la prima de Carlo, Laura Matamoros, que tampoco conoce al niño a pesar de lo unida que está al hijo de Mar Flores. "Claro, pero eso no es tanta noticia, ¿verdad? Pero vamos, que Laura, es que cuando quieran. Lo que pasa es que no ha habido ocasión y tampoco pasa nada. O sea, no se hace tanta bola" ha sentenciado, insinuando que es la prensa la que ha 'alimentado' su supuesto distanciamiento de Almoguera.