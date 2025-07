"Me lo he pasado como una niña. Muchas gracias por el buen rollo". Quien habla es Rosa Rodríguez, que este lunes dijo adiós en Pasapalabra, después de pasar por la Silla Azul y cumplir 159 programas. La concursante gallega, que acumuló durante todas estas tardes 83.400 euros, se enfrentó en la prueba eliminatoria a una nueva aspirante: Paloma, una peluquera de Leganés, que hace seis meses se convirtió en madre.

El programa de este lunes no fue uno más para Manu y Rosa. Jugaron por un bote de 1.828.000 euros, el dinero que se llevó en 2021 Pablo Díaz, el primer ganador de Pasapalabra de esta etapa, es decir, desde su vuelta a Antena 3. Fue Roberto Leal el encargado de recordarlo, aunque Manu y Rosa lo sabían a la perfección. Como tantos otros espectadores, tienen clavada esta cifra a fuego.

Eso llevó al madrileño, que ya es el segundo concursante más veterano con 289 programas, tras Orestes Barbero, a reflexionar sobre el bote actual. "Una cifra de vértigo", aseguró. "Sí, estamos entrando en botes históricos", apuntó Roberto Leal. Superados en los últimos días los botes de Pablo Díaz y de Óscar Díaz, el último ganador de Pasapalabra, a Rosa y a Manu solo les queda el de Rafa Castaño, que el 16 de marzo de 2023 se llevó un increíble premio de 2.272.000 euros. Además, lo logró con 197 programas, eliminando al concursante más longevo: Orestes Barbero, con 360.

Las despedidas

Como todas las semanas, tocó decir adiós a los últimos invitados: Gemma Mengual, David Carrillo, Verónica Romero y Sergio Pazos. El primero en despedirse fue el madrileño al sumar con su equipo más segundos en las pruebas previas al Rosco. “Me he sentido muy a gusto, como un campo de romero. Me duele el carrillo de reírme con David. Con Sergio siempre me lo pazos muy bien y Gemma me hace crecer y no mengual”, dijo con maestría Manu.

Su ya clásico poema, jugando con los nombres y apellidos de los famosos, recibió una vez más la ovación de todos. "¡Ole! ¡Qué original!", exclamaron los protagonistas de sus versos. Pero aún quedaba más. Quedaba Rosa, que siempre conquista los corazones de los invitados.

“Quería despedirme de los invitados. A mi equipazo con mayúsculas, que me lo he pasado como una niña. Bueno, esto va para los cuatro. He disfrutado muchísimo. Han sido tres programas como muy veraniegos. Y muchísimas gracias por el buen rollo de los cuatro y a mi equipo por todos los segundazos que hemos sacado. Habéis jugado estupendo”, señaló. Su equipo en esta ocasión era el azul, con la cantante Verónica Romero, de OT 1, y el actor David Carrillo.

Quién ganó el último Rosco

De momento, el bote sigue esperando, pues en el último programa Manu y Rosa firmaron un nuevo empate a 21 aciertos. Rosa fue la primera en plantarse. "21 aciertos para Rosa fuera de tiempo, 21 aciertos para Manu. Es decir, ahora mismo hay empate, pero con 25 segundos todavía. Esto podría significar que podrías acertar una más, dos más, tres más, cuatro más… Imagínate cuatro más, Manu: pues te llevas el bote. Vamos a la L", dijo Roberto Leal dirigiéndose a Manu. Pero el madrileño, para sorpresa de todos, guardó silencio y decidió no arriesgar y agotar el tiempo. 600 euros para cada uno y no hay Silla Azul este martes.