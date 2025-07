La historia de amor de Mario Casas y Melyssa Pinto va viento en popa. Los han pillado de vacaciones en Italia. Van de pillada en pillada. En la boda de Susana Molina, amiga de Melyssa, la prensa vivió el momento en el que el actor iba a dejar a su novia a la finca donde tenía lugar el enlace.

Ha sido la propia Susana Molina la que ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que la pareja pase por el altar. Lo hizo en su podcast 'La vecina de al lado' tras su boda con Guillermo Valle. Comentó entre risas que no le extrañaría que el próximo 'sí quiero' de su pandilla de influencers sea el de Melyssa Pinto y Mario Casas, que consolidan a pasos agigantados su historia de amor tras 4 meses de discreta relación.

Otra de las influencers del grupo, Nagore Robles, también ha opinado sobre el asunto. "Ay, sí, bueno, es muy pronto, ¿no? pero oye, que yo creo que de las amigas de la boda de Susana, ella puede ser, me encantaría" ha reconocido entre risas.

Haciéndose la despistada y asegurando que no se ha enterado de que Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas han roto, Nagore se ha mostrado rotunda y ha afirmado que "a mí no me sorprende cuando la gente está y cuando deja de estar. Claro, es que las relaciones son así, ¿no? Pues a veces estamos y a veces dejamos de estar. Mientras estén bien, pues a la felicidad para todos".

En su caso, ella sigue tan enamorada de Carla como el primer día y, como revela, todavía no tienen "nada planeado" para estas vacaciones. "Es muy fuerte, pero no. No, es que no tengo nada, lo que me vaya apeteciendo. Pero bueno, pues familia, amigos, pues eso, perretes, el tiempo libre, las cosas" ha adelantado.