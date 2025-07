Sheila Casas se ha convertido en una de las protagonistas involuntarias del verano tras su sonada ruptura con Álvaro Muñoz Escassi y las duras declaraciones de María José Suárez. La actriz, que mantuvo una relación con el jinete hasta hace pocas semanas, ha sido preguntada por el equipo de Europa Press en busca de su versión sobre la polémica que rodea a su expareja.

A pesar de la insistencia de los periodistas, la hermana de Mario Casas ha optado por la discreción y ha evitado pronunciarse sobre las palabras de María José Suárez. Visiblemente incómoda, respondía con evasivas: "Lo siento mucho, es que no...". Cuando las preguntas giraban en torno a las acusaciones hacia Escassi, la actriz reiteraba: "Perdonad, pero...".

Tampoco ha querido entrar en los rumores sobre la relación de Álvaro con sus anteriores parejas y, ante cuestiones más delicadas como si piensa denunciarle o si siente miedo, Sheila zanjaba el asunto: "Lo siento, de verdad, por favor". Sobre su estado actual, la intérprete se limitaba a afirmar: "Yo estoy muy bien, muchas gracias".

Con esta actitud, Sheila Casas deja claro que prefiere mantenerse al margen de la polémica y proteger su intimidad, mientras el foco mediático sigue puesto sobre la figura de Escassi y su entorno.

El verdadero motivo de la ruptura

Tras la inesperada ruptura entre la abogada y el jinete, las especulaciones no han dejado de crecer. Lo que pocos podían imaginar es la teoría que apunta a que habría sido el jinete el que habría decidido poner fin a su aparentemente idílico noviazgo con la hermana de Mario Casas. Una confidente anónima ha sido la encargada de revelar en Fiesta quién de los dos deja la relación realmente, pero sorprende con su confesión ya que en todo momento se ha creído que había sido Sheila: ''Puedo asegurar que es Álvaro Muñoz Escassi quien deja a Sheila, lo aseguro cien por cien''.

''A ver, Álvaro, después de salir de 'Supervivientes', ha dado de un cambio radical a su vida. Esta a otro rollo, es otra persona, no quiere o no estaría dispuesto a aguantar según qué cosas. Está está claro que la decisión ha sido una sorpresa, pero ha habido momentos, no sé si mensajes y ocasiones concretas en público en los que Escassi llegaba a sentirse muy incómodo. Situaciones sorprendentes, no se me ocurre otra palabra'', explica detalladamente.