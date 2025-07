Cristian Suescun ha alertado a sus seguidores sobre su estado de salud al subir una foto desde el hospital de El Escorial en la que aparece tumbado en una camilla, con cables por varias zonas de su cuerpo y una vía en la mano. En ese mismo story, el hermano mayor de Sofía Suescun e hijo de Maite Galdeano ha explicado el motivo por el que se encuentra en el mencionado centro médico.

"Parada técnica en boxes. Me han hecho una gastroscopia y han encontrado algo raro, así que aprovecharon para hacer una biopsia. Ahora toca esperar los resultados... Esperamos que todo esté bien", ha escrito el exconcursante de 'Supervivientes' junto a esta instantánea en la que hace el gesto del okey con la mano para mostrar que está esperanzado de que los resultados sean positivos tras esta prueba médica.

"Gracias a todo el personal del hospital de El Escorial que me ha atendido estupendamente y a mi amigo Javi que siempre está ahí", ha añadido el cuñado de Kiko Jiménez en este story en el que no da más detalles de lo que el equipo del mencionado centro médico ha encontrado al hacer la gastroscopia.

Por el momento, ni Sofía Suescun - con la que tiene una excelente relación - ni Maite Galdeano - con la que rompió su vínculo hace un año - se han pronunciado acerca de la situación de Cristian Suescun Galdeano a través de las redes sociales, en las que han seguido compartiendo su contenido habitual.

Maite Galdeano da la cara tras descubrirse que vive en un barco y explica sus problemas de salud mental: "De cabeza para arriba"

Hace meses que poco o nada se sabe de Maite Galdeano. Desde que la madre de Sofía Suescun fuese, según ella, expulsada de la casa de su hija, en la que vivía también Kiko Jiménez, novio de la influencer, la que fuera concursante de Gran Hermano se veía obligada a abandonar Madrid y refugiarse en la casa que al parecer tiene en Murcia.

Vecinos y curiosos daban parte del nuevo lugar de residencia de la de Navarra, a quien habían visto paseando por la zona en compañía de sus perros.

Sin embargo, un nuevo revés ha tenido lugar en la vida de la madre de Sofía Suescun ya que, tal y como ha contado Tardear, las cámaras del programa han captado el nuevo paradero de la navarra. Y es que esta no estaría viviendo en su piso sino en un velero algo descuidado desde hace al menos 4 días.

"No me j*dáis la vida. No podéis sacar nada, prohibido, ni donde estoy ni nada", agrega. Galdeano, en este tremendo enfado, asegura que el barco en el que se encuentra no es suyo. Además, aprovecha la oportunidad para lanzar un mensaje. "Estoy hasta los cojones de que me conozca todo el mundo. Quiero ser anónima. Me voy a ir a una isla perdida porque ahí voy a morir", decía la navarra a los reporteros.

Ahora, las cámaras han vuelto a encontrarse con la madre de Sofía Suescun, esta vez en la playa, y aprovechaban para preguntarle por la no relación que mantiene con su hija. Así, la de Navarra no dudaba en compararse con Isabel Pantoja, al decir que "Estoy sin hijos" y ha hablado también de su salud mental, tan en entredicho últimamente. "Siempre la he tenido súper conjonuda. Gracias a Dios, de cabeza para arriba, menos mal que no me falla", insistía la que fuera concursante de Gran Hermano.

Antes de los realities

Maite Galdeano nació el 22 de abril de 1969, en Pamplona (Navarra). Hija de Narciso Galdeano Murguialday (f. 15/06/2017). Tiene dos hermanos, María de la Concepción y David. Antes de dar su salto a la fama era conductora de autobuses (al igual que su exmarido Carlos) en la Compañía de Transporte Urbano Comarcal de Pamplona. Se dio a conocer por participar en Gran Hermano 16, en el cual participó con su hija Sofía Suescun.

Protagonizó junto a Amador Moheadano cuando se mudó junto a su hija Sofía Suescun y sus perros a Chipiona, Cadiz, a una casa que según ella le pagaba el hermano de Rocío Jurado. Aseguró que había varios mensajes con el exmarido de Rosa Benito, entre los que incluso se encontraban mensajes sexuales. Mientras tanto, el empresario vivía ajeno a estas declaraciones.