Cayetano Rivera suspendía el pasado fin de semana su corrida de despedida en Santander debido a una lesión que había sufrido en los entrenamientos previos, pero nada hemos vuelto a saber de él. Europa Press ha hablado en exclusiva con su tío, Antonio Rivera y se ha mostrado de lo más preocupado por el estado de salud del torero.

"Cuando le pasó el tema estuve hablando con él, me explicó todo lo que había pasado y hasta ahí lo que te puedo contar", decía Antonio refiriéndose al altercado que protagonizó en Madrid y por el que acabó detenido... pero, sin embargo "luego lo he llamado varias veces, pero no... estará ocupado, estará haciendo cualquier cosa y no he podido hablar con él".

Antonio aseguraba que quiere ponerse en contacto con él "para preguntarle de nuevo porque ha dejado algunas corridas sin torear y no sé el porqué, me preocupa, a ver si tiene algún problema, si está malo, si tiene algo".

Al comentarle que habría sufrido un percance toreando en uno de sus entrenos, el hermano de Paquirri explicaba que "no me ha enterado de nada porque no ha podido hablar con él. Comenta, dicen, pero a mí me gusta hablar con él".

Además, no se atreve a especular sobre lo que le ha podido ocurrir, pero sí que dejaba claro que "los toreros deben estar el 100% para torear, si no está el 100% no debe de torear porque el torero lo que tiene que dar es espectáculo y si no puede dar espectáculo es lo mejor que hace, pues no torea".