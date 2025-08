Lucas de Andy y Lucas, se convertía en noticia hace unos meses por el nuevo y sorprendente aspecto de su nariz. El cantante aparecía con un aspecto completamente inesperado, que nada tenía que ver con el rostro que solía lucir antaño. Sin embargo, el músico salía al paso de las especulaciones y atribuía su nueva nariz a unos supuestos masajes y a la herencia genética de sus padres.

Meses más tarde, reconocía que se debía a una negligencia por su parte tras no seguir los consejos de cuidados marcados por su cirujano. Esto le obligaba a pasar de nuevo por quirófano aunque los resultadis, lejos de mejorar, seguían resultando imapctantes, "no ha sanado", insistía ante el aluvión de críticas y memes en sus redes sociales

Lucas enfatizó el peligro del ciberacoso, una realidad que, según él, afecta de manera constante: “El bullying en redes no tiene horarios, es 24/7. No puede ser que alguien tenga miedo a salir a la calle por lo que lee en su móvil”. Además, hizo un llamado a las familias para vigilar el uso de las redes en los más pequeños y desterrar los estereotipos que generan complejos.Con un tono humilde y cercano, Lucas aseguró no buscar ser “capitán de nada”, pero quiso destacar la importancia de cuidar las palabras y apostar por el respeto: “Los seres humanos valen mucho más por lo que tienen dentro”.

Esta semana, el dúo reaparecía en Instagram y lo hacía para anunciar que actuarán en Tropicalia Summer Music el próximo 4 de agosto en la localidad de Salboreña, en Granda. Sin embargo, y como era de esperar, la nariz de Lucas ha vuelto a ganarse la atención de decenas de usuarios de esta red social. Así, la bandeja de comentarios de la publicación se ha llenado de todo tipo de mensajes haciendo referencia, de una forma u otra, a la nariz del cantante, muchos de ellos haciéndolo con humor pero, al final, siendo irrespetuosos, ya que el artista ya explicó lo mal que lo está pasando con este tema. "Está mutando", "Necrosis", "Este concierto va a salir de narices", fueron algunos de los comentarios que han inundado las redes. Afortunadamente, también hay quienes han defendido al cantante. "Me gustaría veros a los que criticáis, quizá no saldríais de casa" o "en vez de criticar tanto pensad que el muchacho ve estos comentarios y le duele" son algunos de los comentarios que van en esta línea.