La familia Ortega Cano se ha visto envuelta en los últimos días en nuevas polémicas familiares tras el fallecimiento de Michu. La apertura del testamento de la joven y las presuntas tensiones entre las familias han alimentando los rumores acerca de posibles desencuentros y gestiones pendientes sobre las últimas voluntades de la expareja de José Fernando. En medio del revuelo mediático, José Ortega Cano ha querido dejar clara su posición y desmentir informaciones que apuntan a su implicación directa o conocimiento sobre el testamento.

Durante sus vaciones familiares, el torero ha sido rotundo al negar haber sido informado por el padre de Michu acerca de la apertura del testamento: "De verdad, no se lo puedo decir. No tengo noticia de ello". Asegura que no está al tanto de estos asuntos legales y afirma con sinceridad: "No sé, pero vamos, yo es lo primero que oigo", despejando así cualquier especulación sobre su papel o conocimiento en la gestión de las últimas voluntades de la madre de su nieta.

Sobre la posibilidad de reencontrarse pronto con la pequeña Rocío, se muestra emocionado: "Sí, es muy linda. Es muy linda", dejando ver el especial vínculo que siente hacia la menor pese a las circunstancias familiares.

Respecto al ambiente tenso entre las familias, el diestro explica cómo está enfrentando la situación: "Bueno, poco a poco. A mí me gustan las cosas templadas, ni las prisas ni nada". De este modo, Ortega Cano aboga por la calma y la prudencia, buscando un entendimiento tranquilo en medio de la complicada situación familiar.

Un mes del fallecimiento de Michu

El recuerdo de Michu sigue muy presente y, aunque el dolor aún es evidente, la familia Ortega Cano demuestra que permanece unida en la adversidad, apoyándose mutuamente para dar pasos adelante en un verano que está siendo especialmente complicado.