Chenoa y su perrita Cloe forman un tándem perfecto, según nos han vuelto a demostrar. Ambas comenzaron a compartir su vida a finales del año pasado y, desde entonces, se han vuelto inseparables. De hecho, las dos están veraneando juntas en un destino que se ha puesto muy de moda en nuestro país: Asturias. En plena ola de calor, la extriunfita no lo ha dudado a la hora de escaparse al norte, según ha compartido ella misma con sus seguidores. Y es que allí se ha encontrado con unas temperaturas de lo más agradables, junto con una exquisita gastronomía, en lo que define como un destino que "le llena el alma".