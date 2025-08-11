Anabel Pantoja comparte el importante momento que ha vivido con su hija Alma: las primeras palabras de la pequeña

Anabel Pantoja está viviendo al máximo su maternidad. La influencer se convertía en madre por primera vez y daba la bienvenida a la pequeña Alma, fruto de su relación con David Rodríguez.

Ahora, la sobrina de Isabel Pantoja, tras pasar unos días de vacaciones, ha vuelto a las redes spciales compartiendo un especial momento que ha vivido junto a su hija. Nada más y nada menos que sus primeras palabras. Sin decirle nada ella, Anabel Pantoja ha captado cómo su hija Alma dice "mamá" con claridad y el escuchar esa palabra de la boca de su pequeña la ha emocionado por completo.

En el punto de mira

La relación de Anabel Pantoja y David Rodríguez ha estado en el punto de mira en las últimas semanas. A la espera de que la jueza decida si archiva la investigación por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma por las lesiones que presentaba la pequeña cuando fue ingresada de urgencia en Gran Canaria el pasado 11 de enero o si dicta apertura de juicio contra ellos, la pareja estaría sometida a una presión que estaría pasando factura a su historia de amor.

Al límite, la influencer y su novio habrían protagonizado hace unos días una fortísima discusión en público en el aeropuerto de Las Palmas antes de regresar a la Península tras solo dos días en su residencia de Arguineguín y, según han contado en el programa 'Vamos a ver', tan tensa estaría la situación que no se habrían dirigido la palabra en varias horas y se habrían sentado separados en el avión.

Mientras David ponía rumbo a Córdoba para cumplir con sus compromisos profesionales, Anabel habría optado por quedarse en Sevilla con su pequeña y con su madre, Merchi Bernal, lo que no ha dejado de alimentar los rumores de crisis, llegando incluso algunos a afirmar que el fisioterapeuta estaría harto del carácter controlador de la sobrina de Isabel Pantoja.