La recepción anual ofrecida por los Reyes en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, no solo ha vuelto a reunir a numerosas personalidades relevantes del panorama social, político y cultural en un ambiente veraniego y relajado, sino que esta edición ha estado marcada por un gesto muy comentado: la Princesa Leonor acudió al acto con el mismo vestido que ya lució su madre en la recepción de 2022.

La decisión de la heredera de reutilizar el look de la Reina Letizia ha desatado una ola de reacciones y debate, dividiendo opiniones entre quienes aplauden el gesto por su mensaje de sostenibilidad y cercanía, y quienes consideran que una ocasión de este tipo merecía un estreno.

Entre las voces críticas se ha pronunciado Carmen Lomana, que no ha dudado en expresar sus dudas sobre la conveniencia de la elección de Leonor. "Vamos a ver, yo tengo mucho cariño a la Familia Real. Me gustaría que... Es que no, es que no funciona nada", aseguraba. La empresaria reconocía que la Reina Letizia estaba "muy mona, muy adecuada", pero no comprende que la Princesa de Asturias optara por repetir el vestido de su madre: "Me parece un poco absurdo que la princesa tenga que llevar un vestido de su madre, que ella se lo había puesto en esa misma gala. Eso es lo que no entendí. Y bueno, pues es que no voy a criticar nada", matizaba, aunque subrayaba que le resulta incomprensible la situación. "No, es que no entiendo. Yo a una hija mía le diría: 'Mira, te gusta mucho, póntelo otro día, porque este ya me lo he puesto yo y además para este mismo'".

Respecto a los aplausos que Leonor ha recibido por su decisión, la colaboradora televisiva se ha mostrado escéptica: "Sí, hay gente para todo, claro. ¿La ha aplaudido por ahorro? Porque chocolate es el oro. Pero si la familia es real, en ropa gasta poquísimo. Porque nuestra Reina va casi siempre de Mango, de Zara, de Massimo Dutti. O sea, que no hay crítica ninguna", sentenciaba.

Por último, Lomana también ha aprovechado para diferenciarse del modo en el que algunos famosos presentan a sus parejas en público y en eventos sociales: "Bueno, es que parece que los novios se dan un complemento más, que adornen. Y para mí no son un complemento más".