En pleno mes de agosto, con buena parte del mundo del espectáculo aprovechando el calor para escaparse a la costa, José Ortega Cano ha encontrado en Costa Ballena (Cádiz) su refugio estival. El maestro, alejado momentáneamente de sus compromisos en Madrid, aprovecha estos días para descansar, disfrutar del mar y pasar tiempo con sus seres queridos, en un ambiente mucho más tranquilo que el de la capital. En una de sus salidas el torero habló brevemente con los medios y desveló cómo lo está pasando junto a su nieta Rocío: "Bien, bien", respondió escueto pero sonriente. Ortega Cano confirmó que seguirá de vacaciones junto a su familia todavía un tiempo y que no tiene fecha fijada para volver a Madrid: "No lo sé exactamente, cuando me canse".

Acompañado de su hijo menor José María, se le pudo ver paseando en bicicleta por la zona, aprovechando el clima y la calma de la localidad gaditana. Sin agenda a la vista y centrado en disfrutar del día a día, el diestro parece decidido a saborear al máximo el verano y el tiempo en familia antes de retomar su rutina.

La muerte repentina de Michu, expareja de José Fernando Ortega, el pasado 7 de julio debido a problemas cardíacos congénitos, dejó a su hija Rocío, de siete años, en una situación muy vulnerable. Aunque en este momento se encuentra en Arcos de la Frontera con su abuela materna, Inmaculada, quien insiste en que la niña se va a quedar con ella, puesto que es con quien mantiene un vínculo más estrecho, la madre dejó constancia de su deseo de que la menor quedase bajo el cuidado de Ortega Cano. Las voluntades de unos y otros han abierto un continuo cruce de acusaciones en sus respectivos entornes y un debate mediático sobre la custodia legal de la niña.

La drástica decisión de Gloria Camila

"Lo siento muchísimo, pero no tengo nada más que decir. Me voy a mantener en el silencio", decía Gloria Camila este martes en 'TardeAR' después de ver las barbaridades que Tamara, hermana de Michu, había dicho de ella y de su familia en el mismo plató de televisión.

La hija de José Ortega Cano ha tomado una decisión respecto a toda la polémica que se ha generado desde que la hermana de la fallecida apareciese en pantalla y considera que es mejor dejar todo en manos de la justicia porque si no se va a convertir en una historia interminable.

Dicho y hecho porque minutos más tarde Gloria se enfrentó a las preguntas de la prensa y guardó silencio. La colaboradora de televisión no está pasando por un buen momento porque a pesar de haber tenido sus más y sus menos con Michu, en esta última etapa la relación había sido buena.