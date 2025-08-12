La reciente recepción anual ofrecida por los Reyes en el Palacio de Marivent generó distintos comentarios, especialmente tras la decisión de la Princesa Leonor de acudir con el mismo vestido que lució su madre, la Reina Letizia, en la recepción de 2022. Mientras parte de la audiencia interpretó el gesto como una muestra de sostenibilidad y cercanía, Carmen Lomana fue una de las voces críticas más destacadas.

La colaboradora televisiva consideró "absurdo" que la heredera repitiera el vestido de su madre en el mismo tipo de acto, llegando a afirmar: "No entiendo. Yo a una hija mía le diría: 'Te gusta mucho, póntelo otro día, porque este ya me lo he puesto yo y además para este mismo'". Aunque la asristócrata matizó que no quería criticar, dejó claro su desacuerdo con la elección de la princesa.

Ante estas declaraciones, Pelayo Díaz no ha dudado en pronunciarse defendiendo a la Familia Real. El estilista asturiano ha respondido con elegancia y cercanía: "Ya conoces a Carmen, Carmen es que también sabe mucho de protocolo y de estrenar, no estrenar, de colores, de largos". No dudó en subrayar su admiración por la Casa Real, asegurando que le parece "una familia ejemplar", poniendo así en valor la naturalidad y sencillez de sus miembros frente a las críticas públicas.

Más allá de la polémica real, Pelayo también aprovechó para comentar otro de los momentos que han marcado la actualidad del corazón: el ritual de luna llena de Terelu Campos. Con humor y complicidad, el estilista destacó el carácter imprevisible y la capacidad de sorprender de la presentadora: "Las cosas, los titulares que nos da Terelu, las cosas que nos perderemos de ella, que no conseguimos ver porque no lo conseguís c