Queda muy poquito para que empiece Supervivientes All Stars, el spin off del reality de supervivencia de Telecinco que comenzará en septiembre y ya tenemos la lista completa de los concursantes oficiales.

Y es que Telecinco ha ido desvelando los nombres de sus naúfragos, aunque se especula con muchos otros nombres que están a la espera de confirmarse.

La primera confirmada es Jessica Bueno, la ex de Luitingo volverá a la isla para intentar superarse a si misma.

Y este lunes se conoció el segundo fichaje, que también estaba dentro de la lista de los posibles concursantes de Supervivientes All Stars. Así, la cadena amiga anunció que viajaría hasta la isla Gloria Camila Ortega, quien tampoco destacó demasiado durante su participación la primera vez en Supervivientes.

Supervivientes se ha consolidado como uno de los realities más icónicos y exitosos de la televisión española. Emitido por Telecinco desde el año 2000, el programa sigue siendo, más de dos décadas después, uno de los espacios con mayor audiencia en la parrilla nacional.

El formato no puede ser más claro: un grupo de concursantes es trasladado a una isla desierta, donde deben apañárselas para sobrevivir durante varias semanas sin ningún tipo de lujo ni comodidad. Allí, compiten en pruebas físicas y mentales para conseguir alimentos, agua o herramientas básicas, mientras conviven en condiciones extremas. Esta convivencia forzada, en un entorno hostil, suele ser caldo de cultivo para conflictos, alianzas y momentos de alta tensión.

Parte del enorme atractivo de Supervivientes radica precisamente en esa mezcla explosiva de aventura, drama humano y supervivencia real. El público se engancha no solo por las pruebas o los paisajes, sino por el componente emocional que surge cuando los participantes se enfrentan a sus límites físicos y psicológicos.

Otro de los pilares del éxito del programa es su variado casting. A lo largo de los años, han pasado por la isla rostros conocidos del mundo del espectáculo, la música o el deporte, así como personajes mediáticos con un gran tirón popular. La elección de perfiles carismáticos, polémicos o con fuerte personalidad garantiza espectáculo y entretenimiento en cada edición.

Redes sociales

Y como no podía ser de otra manera en la era digital, Supervivientes también arrasa en redes sociales. Cada gala, cada prueba y cada discusión genera miles de comentarios y debates en tiempo real, haciendo que el programa no solo se viva en la televisión, sino también en plataformas como X, Instagram o TikTok, donde la audiencia multiplica su implicación e interacción.