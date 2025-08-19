Los seguidores de Anabel Pantoja están preocupados por su estado de salud tras su vuelta de las vacaciones: "Ni cuando estaba embarazada me pasó esto".

Y es que la sobrina de Isabel Pantoja ha publicado una story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde muestra cómo de hinchados tiene sus pies, tanto que "ni cuando estaba embarazada me pasó esto". Anabel llega incluso a bromear con la situación de sus pies: "Es como si tuviese dentro un litro de Coca-Cola".

Anabel Pantoja acaba de vivir su primera gran aventura familiar: un crucero por el Mediterráneo junto a David Rodríguez y su hija Alma. Un viaje muy especial que llega tras una etapa complicada, pero también cargada de esperanza. Después del difícil inicio con el ingreso hospitalario de su bebé nada más nacer, la influencer por fin ha podido disfrutar de unos días de calma y felicidad.

Visita

Ya de regreso en Canarias, aún saboreando los buenos momentos del viaje, Anabel ha recibido una visita inesperada que ha hecho su vuelta aún más especial. Belén Esteban y Miguel Marcos aparecieron por sorpresa en Arguineguín para compartir un rato con ellos. “No me preguntéis cómo, pero han venido a darnos una sorpresa”, contaba Anabel en Instagram, junto a una foto del encuentro, donde se les ve brindando y compartiendo risas con gran complicidad.