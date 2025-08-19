Después de siete años sin pisar Telecinco por decisión propia y por unas acciones legales que había interpuesto contra el programa 'Sálvame Diario', Rosario Mohedano ha vuelto a la cadena este fin de semana por todo lo alto, promocionando su tema 'Ave Fénix'.
En plató, la hija de Rosa Benito confesó haber tocado fondo "hace algunos años y entonces creé una canción que se llama 'De qué vas' y que me ayudó a ponerme de frente a los detractores. Me ha costado mucho llegar hasta aquí, hasta esta paz interior, que es lo que quiero fomentar en mi vida". Además, aseguró que su prioridad ahora mismo es "criar a mis maravillosos hijos y crear música, que es mi pasión".
Rosario también dejó claro que "perdono porque no tengo a esas personas en mi vida, pero no olvido, no puedo olvidar" porque "lo que más daño me hizo es la impotencia de sentir que todo lo que yo hacía y lo que no hacía no servía para nada, tuve que dejar la televisión para no tener que afrontar frentes que me hacían daño".
Renovada y con más fuerza que nunca, la artista desveló que tiene mucha suerte en la vida porque "valoro que mis hijos no tienen ni una alergia, valoro que me dedico a lo que me gusta, que no solo canto canciones, si no que además las compongo y las cantan otros artistas y valoro que tengo un amor que lleva a mi lado ya 17 años".
Tras su intervención en el programa, Rosario fue preguntada por el estado de salud de su padre -quien ha estado ingresado unos días en el hospital debido a unas pruebas médicas que debían realizarle- y confesó que no ha sido "nada preocupante".
Ingreso hospitalario
Preocupación por el estado de salud de Amador Mohedano después de que haya trascendido que se encuentra ingresado en un hospital de Jerez de la Frontera desde el viernes pasado. Ha sido el programa 'TardeAR' el que ha activado las alarmas sobre el hermano de Rocío Jurado, de 71 años, al que le estarían realizando diferentes pruebas desde que el pasado 18 julio llegó al centro médico acompañado por uno de sus hijos -fruto de su matrimonio con Rosa Benito- al encontrarse mal.
En directo desde el citado hospital, el reportero del espacio presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto ha apuntado que, aunque se desconocen los detalles de su hospitalización -ya que no se ha emitido por el momento ningún parte médico con su diagnóstico-, continuará ingresado para que continúen las analíticas y pruebas clínicas hasta que se determine el origen de su malestar.