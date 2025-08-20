La madre de Sofía Suescun rompe su silencio en redes para frenar a quienes se hacen pasar por ella… y de paso, vuelve a cargar contra Kiko Jiménez.

“Ni aunque se destruya el mundo habrá una como yo”

Con un selfie frente al espejo, Maite Galdeano ha querido dejar las cosas claras en Instagram: “Esta es la Maite, y no hagáis caso a esas que se crean cuentas falsas. Os va a salir cara la broma. Ni aunque se destruya el mundo, habrá una Maite como yo”. Un mensaje que llega después de que varias cuentas falsas difundieran bulos, como que iba a casarse con un tal Carlos o que una de sus mascotas había sido atropellada.

Rumores, enemistades y un mensaje para Kiko

La exconcursante de Gran Hermano no solo ha desmentido esos rumores, sino que también ha vuelto a cargar contra Kiko Jiménez, pareja de su hija Sofía: “Es todo mentira, confabulación de él para que mi hija quede mal y él de víctima”. No es la primera vez que Maite apunta directamente al colaborador televisivo, con quien mantiene una enemistad más que evidente.

Cristian Suescun también se pronuncia

El hermano de Sofía no se ha quedado callado. En TardeAR tachó a Kiko de “montajista” y “caradura”, asegurando que siempre se aprovecha de las mujeres con las que se relaciona. Incluso en redes sociales, Cristian fue todavía más duro: “Ahora toca blanquear y victimizar a un impresentable. Si el amor consiste en un negocio, no lo quiero”.

Sofía, cada vez más lejos de su madre

Mientras tanto, Sofía Suescun parece firme en su decisión de mantener la distancia con su madre. La influencer ha definido su relación con Maite como “tóxica” y, pese a la tormenta mediática por su supuesto idilio con Juan Faro, no da señales de querer retomar el contacto. Una nueva muestra de que la relación madre-hija sigue rota, aunque las polémicas familiares no dejen de crecer.