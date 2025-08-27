Después de 11 años de relación y 9 de matrimonio, Kiko Rivera e Irene Rosales han decidido separarse. Una noticia inesperada que la propia pareja habría confirmado a la revista Semana.

Una familia unida que ahora toma caminos distintos

Kiko e Irene formaban un hogar con sus dos hijas en común, Ana (9) y Carlota (7), además de Fran (12), fruto de la relación del DJ con Jessica Bueno. Siempre habían presumido de familia unida, pero, según confirman, los problemas de convivencia y el desgaste acumulado habrían sido determinantes para tomar esta difícil decisión.

Aseguran que no existen terceras personas en esta separación y que ambos han querido dejar claro que lo prioritario es proteger a sus pequeñas, intentando que su vida cotidiana se vea lo menos afectada posible.

Irene, el gran apoyo de Kiko en sus peores momentos

La noticia golpea con fuerza, sobre todo teniendo en cuenta el papel que Irene había jugado en la vida de Kiko. Él mismo la había descrito muchas veces como su “ángel de la guarda” y su “tabla de salvación” en momentos tan complicados como su distanciamiento con Isabel Pantoja e Isa Pi. El DJ encontraba en ella estabilidad y refugio, pero ni siquiera ese vínculo ha podido resistir el paso del tiempo.

De las vacaciones en Menorca al final de su historia

Lo cierto es que nada hacía presagiar la ruptura. Hace apenas unas semanas disfrutaron de unas vacaciones idílicas en Menorca, donde Kiko compartió una reflexión cargada de cariño hacia su familia: “Lo mejor de todo no ha sido el lugar... ha sido el tiempo en familia”. Palabras que hoy adquieren un nuevo significado tras confirmarse el fin de su matrimonio.

Una ruptura cordial y sin rencores

Desde que iniciaron su relación en 2014, Kiko e Irene han superado polémicas, infidelidades, enfermedades y desencuentros familiares, siempre juntos y de la mano. Ahora, tras casi una década de matrimonio, el desenlace ha sido otro. Aun así, tanto el DJ como la excolaboradora de televisión han querido dejar claro que se trata de una separación cordial, meditada y consensuada.