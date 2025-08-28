Irene Rosales vuelve a acaparar titulares. La exmujer de Kiko Rivera ha sido grabada en plena cena con un misterioso joven en Sevilla, justo después de hacerse oficial su ruptura con el hijo de Isabel Pantoja. Las imágenes, emitidas en exclusiva por TardeAR, han generado un auténtico aluvión de comentarios y especulaciones sobre la nueva vida sentimental de la sevillana.

En el vídeo, Irene aparece radiante y relajada, luciendo un vestido negro con botines, mientras comparte risas, confidencias y gestos cómplices con su acompañante, descrito por muchos como “atractivo”. La velada terminó con ambos subiendo juntos a un coche, donde permanecieron unos minutos antes de abandonar el lugar, un detalle que ha disparado las sospechas sobre la naturaleza de su relación.

El equipo de TardeAR destacó la evidente conexión entre ambos, y los colaboradores del programa no tardaron en señalar la química que transmitían. Paloma Barrientos fue contundente: “La carita de Irene es de coqueteo”. Otros tertulianos coincidieron en que la actitud de la influencer parecía ir más allá de la simple amistad.

Sin embargo, su entorno más cercano ha tratado de frenar las especulaciones. Raquel Bollo, íntima amiga de Irene, aseguró que la sevillana le confesó que “solo era un amigo” y que, tras unos meses complicados, está intentando airearse, salir y rodearse de personas que le aporten tranquilidad. Además, Irene ha dejado claro que su máxima prioridad siguen siendo sus hijas y recuperar el equilibrio tras una etapa difícil.

Por el momento, Irene Rosales guarda silencio, pero las imágenes hablan por sí solas. Mientras algunos ven en esta cita el inicio de una nueva historia de amor, otros defienden que solo se trata de un plan entre amigos. Sea como sea, la sevillana vuelve a sonreír… y eso, sin duda, ha llamado la atención de todos.