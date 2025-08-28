Los seguidores de Anabel Pantoja están muy preocupados por su estado de salud tras su último comunicado: "Llorar de impotencia".

Y es que la sobrina de Isabel Pantoha ha publicado un comunicado en su perfil oficial de la red social de Instagram donde cuenta que ha sido "una de las peores noches que he pasado en este mes".

Señala que "ayer dormí algo de siesta para recuperar y ha sido lo peor que pude hacer. Contar literalmente, segundo, ovejas, ver el móvil cada 30-40 minutos, escuchar todos los ruido posibles, cambiar de postura cada cinco minutos, llorar de la impotencia de no poder coger el sueño, y pensar, abrir y cerrar ventana por calor y frío, organizar cosas en mi cabeza... El día que tenía que descansar más, ya que las 8 empezaba la movida..."

Acaba contando "pues nada a tirar, hielo en cara, la mejor sonrisa aunque por dentro solo quiero meterme en la cama y no salir hasta mañana".

Anabel Pantoja dejó su Sevilla natal para instalarse en Madrid con el objetivo de formarse como maquilladora profesional. Allí comenzó su andadura como asistente de su tía, Isabel Pantoja, dando así sus primeros pasos en el mundo del espectáculo.

Su debut en televisión llegó en 2011 como colaboradora en El programa de Ana Rosa, en Telecinco. Posteriormente, entre 2013 y 2016, participó como comentarista en Mujeres y hombres y viceversa, consolidando su presencia en el panorama televisivo. En 2014 dio el salto a los realities al formar parte del elenco de Supervivientes, edición en la que coincidió con Oriana Marzoli, Bibiana Fernández y Víctor Sandoval, aunque fue la segunda expulsada tras quince días en la isla.

Siguió vinculada a Telecinco como colaboradora en el programa ¡Qué tiempo tan feliz! (2015–2017), y en 2016 participó como concursante en Levántate All Stars, presentado por Jesús Vázquez. Ese mismo año comenzó a colaborar en los debates de Gran Hermano 16 y a aparecer de forma esporádica en Sálvame. Su participación en este último fue ganando peso progresivamente, hasta convertirse en una de las colaboradoras más conocidas del programa, con una fuerte proyección en redes sociales, donde ha superado el millón de seguidores en Instagram.

En 2019 regresó a los realities como concursante de Gran Hermano VIP, donde compartió convivencia con Alba Carrillo, Mila Ximénez y Antonio David Flores, aunque fue la primera expulsada. Más adelante, participó en El tiempo del descuento (2020), llegando hasta la final. Ese mismo año, se convirtió en la primera inquilina del formato Solos/Solas en la plataforma Mitele Plus.

Faceta empresarial e influencer

En paralelo a su carrera televisiva, Anabel ha desarrollado varios proyectos empresariales. En 2018 abrió un salón de uñas y lanzó su propia línea de bañadores y complementos. También fundó la marca de joyas Lueli, y desde entonces ha ido ampliando su faceta como diseñadora. Además, trabaja como influencer bajo la representación de la agencia Influgency, participando en campañas y eventos de gran visibilidad.