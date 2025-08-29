A sus 70 años, el actor que conquistó al mundo con sagas como Jungla de Cristal atraviesa una de las etapas más duras de su vida tras ser diagnosticado de demencia frontotemporal. Su mujer, Emma Heming Willis, ha roto el silencio y ha compartido detalles que han estremecido a sus seguidores.

“Ya no es el Bruce de antes”

Emma confesó que los primeros síntomas llegaron de forma silenciosa: el intérprete, siempre tan hablador y cercano, comenzó a mostrarse distante y callado. “Verlo completamente opuesto a lo que era resultaba aterrador”, reconoce la autora de The Unexpected Journey, el libro donde narra cómo la enfermedad ha transformado su vida y la de toda la familia.

Hoy, aunque Bruce se mantiene físicamente saludable, ha empezado a perder el habla. Su mujer y sus cinco hijas —tanto las que tuvo con Emma como las que comparte con Demi Moore— están volcadas en él, acompañándole en cada paso de esta dura batalla.

La decisión más difícil

El empeoramiento de su salud obligó a Emma a tomar una medida drástica: trasladar al actor a una segunda casa, de una sola planta, para que reciba atención médica constante. “Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida”, asegura. Aun así, no se separa de su lado: “Desayuno y ceno con él cada día”.

Para protegerlo, también ha cambiado el ritmo de vida familiar: nada de fiestas, reuniones ni ruidos que puedan agobiarlo. “Aislé a toda la familia por él. Fue durísimo”, reconoce con sinceridad.

Aferrada a los destellos de lucidez

Pese a la dureza del diagnóstico, Emma asegura que hay algo que la mantiene en pie: los momentos en los que Bruce sonríe, les coge de la mano o responde a sus besos. “Sé que me reconoce. No necesito que recuerde que soy su esposa o la fecha de nuestra boda, solo sentir esa conexión. Y la tengo”.

Aunque cada vez son menos frecuentes, esos instantes son un regalo para ella y sus hijas. “Son como un destello que se apaga rápido, pero me aferro a ellos. No hay cura, lo sé, pero intento valorar lo que tenemos ahora”.

Una familia unida frente a la adversidad

Lejos del foco mediático, la familia Willis se mantiene fuerte y unida, conviviendo con la enfermedad con la mayor serenidad posible. Como concluye Emma, con la entereza que la caracteriza: “Al principio me sentía perdida, pero he aprendido que, aunque parezca imposible, se encuentra el equilibrio. Sobrevivimos, crecemos y seguimos adelante, juntos”.