La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales tras once años de matrimonio ha sacudido por completo el mundo del corazón. Lo que parecía una relación estable se ha roto en mil pedazos y, según varios colaboradores de televisión, el motivo tendría nombre y apellido: Kiko Rivera.

Las acusaciones más duras

En Vamos a ver, Alexia Rivas no se mordió la lengua y lanzó una de las declaraciones más impactantes: “Kiko le ponía los cuernos todos los días a Irene. Ella bastante ha aguantado”. La periodista aseguró además que la decisión de Irene estaba más que meditada y que así lo reflejó en un mensaje enviado a su círculo íntimo: “Una decisión triste, pero que tomó porque no podía más”.

Sobre el DJ, Alexia fue contundente: “Si llevaba vida de soltero estando casado, ¿cómo no va a estar triste ahora? Hacía lo que le daba la gana”.

Pilar Vidal también apunta a Kiko

En Y ahora Sonsoles, Pilar Vidal reforzó esta imagen, asegurando que Irene había soportado la situación principalmente por sus hijas, Ana y Carlota: “Con Irene estuvo bien un año. Luego vinieron las infidelidades, las adicciones, las situaciones límite. Ella ha aguantado hasta que las niñas han tenido edad de entenderlo”.

La colaboradora también cuestionó la versión de Kiko sobre su recuperación: “Nos hizo creer que había superado sus adicciones, pero nunca le hemos visto ingresar en un centro. Nunca se rehabilitó del todo. Tuvo voluntad, pero no remató. Y ella ha dicho ‘hasta aquí’”.

El final de una etapa

Con estas declaraciones, lo que parecía una ruptura amistosa se convierte en una auténtica tormenta mediática. Infidelidades, dudas sobre su rehabilitación y un estilo de vida marcado por la polémica han puesto a Kiko en el centro de todas las críticas.

Irene, por su parte, se mantiene en un discreto silencio, centrada en sus hijas y en recomponer su vida tras once años junto al hijo de Isabel Pantoja. Lo que está claro es que esta separación no solo cierra un capítulo sentimental, sino que abre uno nuevo donde el DJ tendrá que enfrentarse a sus propios fantasmas.