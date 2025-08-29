Pelayo Díaz, estilista, influencer y actual concursante de Supervivientes 2025, ha revolucionado las redes sociales con una noticia que nadie esperaba confirmar tan pronto: se casa con su pareja, Gal Marom, tras casi tres años de relación.

Una pedida en Grecia y una celebración en Madrid

Aunque la pedida tuvo lugar durante unas románticas vacaciones en las islas griegas, ha sido ahora, con una cena en uno de los hoteles más conocidos de Madrid, cuando la pareja ha querido compartir la feliz noticia con todos sus seguidores. Pelayo mostró en Instagram el anillo de compromiso y una tierna foto dándose un beso con Gal, acompañada de un mensaje lleno de emoción: “Por supuesto, he dicho que SÍ 💙”.

En sus historias, el estilista tampoco pudo ocultar la ilusión del momento: “Celebrating. I’m getting married”.

Reacciones de amigos… y de una ex muy especial

Las felicitaciones no se hicieron esperar. Makoke fue una de las primeras en dejar su comentario: “Toma ya 👏👏. ¡Que viva el amor, enhorabuena, te quiero!”. También Victoria Federica se sumó a la ola de cariño con un entusiasta “Aaaahhhhhhhhhh🔥🔥🔥 enhorabuenaa🤍🤍”.

Pero sin duda, el mensaje que más sorprendió fue el de Andy McDougall, exmarido de Pelayo, que no dudó en bromear con la noticia: “Vos por casarte de nuevo y yo pensando en el outfit que voy a hacerle a nuestro perro para la boda… porque todos sabemos que @vidumcdougall será mi acompañante 🤣😍”. Una divertida reacción que deja claro la buena relación que mantienen.

Un amor que nació en Londres

Pelayo y Gal se conocieron en septiembre de 2023 en una fiesta en Londres. Fue un auténtico flechazo y, desde entonces, han sabido mantener una relación sólida pese a la distancia, ya que Gal vive en París, donde trabaja como manager de empresas de lujo. Pelayo, por su parte, reparte su tiempo entre España y Francia, aunque no descarta mudarse en un futuro a la capital del amor.

Planes de futuro: boda y familia

Durante su paso por Supervivientes, Pelayo ya confesó sus ganas de casarse y de ampliar la familia. “Queremos ser papás. Siempre he tenido instinto paternal. Cuando hablamos del tema, Gal me dijo: ‘Primero nos tenemos que casar, que si no es pecado’”, contaba entre risas en una entrevista reciente.

Ahora, con el compromiso confirmado, todo apunta a que los planes de boda y de formar una familia están más cerca que nunca.