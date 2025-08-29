Lo que debía ser una escapada romántica y paradisíaca se convirtió, por unos minutos, en un auténtico infierno. Sofía Suescun y Kiko Jiménez, que han viajado hasta Tailandia para desconectar de los rumores de crisis y disfrutar de unos días en pareja, vivieron una experiencia de lo más angustiosa en plena selva tailandesa.

Una excursión que acabó en pesadilla

La pareja había planeado una aventura para descubrir una playa escondida, pero la tranquilidad duró poco. Tal y como relató Kiko en sus redes sociales, de repente aparecieron dos perros salvajes y agresivos que comenzaron a perseguirles. “Ha sido una mañana un poco accidentada”, escribió el jiennense junto a una foto de las heridas en su brazo.

El momento alcanzó tal tensión que Kiko confesó que tuvo que subirse a un árbol para ponerse a salvo, dejando claro lo cerca que estuvieron de un verdadero disgusto.

“Vivos de milagro”

Pese al miedo, la pareja consiguió continuar hasta su destino, aunque no sin dejar constancia del susto: “Hemos podido llegar a la playa, aunque casi nos cuesta la vida”, resumió Kiko. Sofía, por su parte, también compartió su vivencia: antes del incidente escribió “Nos vamos en busca de la playa más recóndita de la isla. Deseando suerte”, y después, ya más tranquila en la arena, confesó con un suspiro: “Vivos de milagro”.

Un viaje que lo tiene todo

Masajes, cenas románticas, snorkel, paseos por la selva e incluso un cambio de look. Las vacaciones de Sofía y Kiko están siendo de lo más completas y, aunque el susto quedará grabado en su memoria, lo cierto es que la pareja continúa disfrutando de Tailandia como si nada hubiera pasado.

Porque si algo han dejado claro es que, juntos, pueden con todo… incluso con una carrera por la jungla y un inesperado ataque de perros salvajes.