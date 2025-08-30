Dejando claro que no hay nada de cierto en los rumores de crisis que surgieron hace unos días por las supuestas sospechas de la familia Ortega Cano de que Álvaro García se había acercado a Gloria Camila por fama, la hija de Rocío Jurado exprime al máximo sus últimos días junto a su novio antes de poner rumbo a Honduras para participar en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.

Tras arropar al cantante en los conciertos que ofreció el pasado fin de semana en las localidades gaditanas de Alcalá de los Gazules y Chipiona, ha vuelto a demostrar que es su mayor fan asistiendo a su actuación en las fiestas de San Sebastián de los Reyes, Madrid.

Acompañada por su sobrina Rocío Flores -de la que tampoco se ha separado en la cuenta atrás para marcharse a la isla- y por su primo Chema -hijo de Mari Carmen Ortega Cano- Gloria lo ha dado todo, cantando y bailando todas las canciones de Álvaro, con el que consolida a pasos agigantados una relación que comenzó gracias a unos amigos comunes a principios de 2025.

Consciente de que en tan solo unos días tendrán que separar sus caminos y podrían estar sin verse hasta tres meses -si la hija de José Ortega Cano llega a la final del reality- el cantante gaditano la ha sorprendido con una preciosa declaración de amor sobre el escenario antes de cantar el tema que compuso para ella, 'Gloria bendita'. "Para la mujer más guapa del mundo" ha expresado mirando a Gloria, que algo despistada en ese momento, ha sonreído con timidez por las palabras de su novio.

Ahora la hija pequeña de la más grande ha querido compartir con sus seguidores la fiesta de despedida que ha tenido ante su inminente participación en el concurso de Telecinco. Como era de esperar, ha estado rodeada por su entorno más cercano. Durante la fiesta ha recibido una infinidad de cariño, pero también dos regalos muy especiales. Para poner la nota dulce, le han sorprendido con una tarta en la que aparecen dos letras, la S y la V, haciendo así un guiño al formato en el que participará próximamente. Aunque, sin duda, lo más llamativo fue la camiseta que firmaron para mandarle todo su ánimo a la concursante. "Si somos incondicionales es por algo", "Confía en ti. Eres súper fuerte", "No cambies. Sé tú, hermosa", "Disfruta de tu concurso y recuerda siempre que todo está bien", "Mi niña, te adoro", han sido algunos de los escritos que se pueden leer en la prenda.

A la despedida no faltó ni su sobrina Rocío Flores ni la expareja de Antonio David Flores, Olga Moreno, que ganó el concurso de Telecinco antes de su ruptura con el ex de Rocío Carrasco. Gloria Camila afronta ahora un proyecto ilusionante tras el revés familiar que supuso el fallecimiento de Michu, la expareja y madre de la hija de José Fernando.