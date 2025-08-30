Desde que se conociese la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales, mucho se ha hablado al respecto. Y como los implicados no han abierto la boca, las televisiones se han visto obligados a tirar de personas relacionadas, como una exnovia del hijo de Isabel Pantoja, quien contó la verdad sobre su relación: "Había 30 haciendo cola a que yo me fuese a Sevilla para quedar con él".

Estamos hablando de Alba Muñoz, quien estuvo en Tardear asegurando que como amigo "es increíble", pero que como pareja "jugana todo el rato con la play y en su ordenador había 30 haciendo cola a que yo me fuese a Sevilla para quedar con él". Asegura que vio mensajes y fotos que materializaban las infidelidades cometidas.

Y aunque a día de hoy le ve "más serio", asegura que "se sigue juntando con gente que no es buena para él, imagino que no habrá cambiado".

Francisco José Rivera Pantoja, conocido popularmente como Kiko Rivera (Sevilla, 9 de febrero de 1984), es una figura mediática española. Su notoriedad inicial surgió por ser hijo de la famosa tonadillera Isabel Pantoja y del torero Francisco Rivera "Paquirri", lo que le valió el apodo de "Paquirrín". Con el tiempo, Kiko se ha hecho un nombre propio en los medios, destacando por sus apariciones en programas de televisión y la prensa del corazón. Hoy en día, es cantante y DJ, con varios éxitos musicales a su haber.

Los orígenes y la tragedia familiar

Kiko fue el único hijo del torero Francisco Rivera y la cantante Isabel Pantoja, quienes se casaron en 1983. Francisco Rivera, conocido como Paquirri, ya tenía dos hijos de su matrimonio anterior con Carmen Ordóñez: los toreros Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez. Sin embargo, a los siete meses de vida de Kiko, el 26 de septiembre de 1984, su padre sufrió una cornada mortal en la plaza de toros de Pozoblanco, lo que marcó profundamente la vida de Kiko. Desde muy pequeño, la figura de Paquirrín estuvo ligada a la tragedia, y tanto él como su madre se convirtieron en objetos constantes de atención mediática.

Primeros años y afición por el fútbol

A pesar de ser conocido por su relación con la farándula, Kiko también tuvo inquietudes deportivas. Su pasión por el fútbol lo llevó a intentar ingresar en las divisiones inferiores del Real Madrid, con el apoyo de Ramón Calderón, presidente del club en aquel entonces. Sin embargo, no consiguió formar parte de la plantilla.

La prensa rosa y su paso por la televisión

A lo largo de su vida, Kiko fue constantemente seguido por los medios de comunicación. Fue catalogado como un "mal estudiante", "juerguista" y "mujeriego". Aunque trabajó un tiempo en una asesoría, pronto optó por aprovechar su fama y se dedicó a ser relaciones públicas y publicista. Además, comenzó a ser imagen de campañas publicitarias, como la de una marca de sofás.

En cuanto a su vida sentimental, Kiko fue relacionado con varias figuras mediáticas, entre ellas Yola Berrocal y Nuria Bermúdez, entre otras.

En 2007, apareció en el programa de televisión Muchachada Nui, donde Joaquín Reyes parodió su figura en un sketch que lo llevaba a África en busca de su "identidad". Sin embargo, fue en 2009 cuando Kiko alcanzó un nivel de popularidad aún mayor, cuando participó en el programa Sé lo que hicisteis... de La Sexta. En su sección "Desmontando a Paquirrín", Kiko fue seguido por los presentadores Ángel Martín y Dani Mateo, quienes lo acompañaron durante varios meses en una serie de situaciones cotidianas. Este especial se convirtió en uno de los mayores éxitos de la cadena, logrando una cuota de pantalla notable, con más de un millón de espectadores.

El fenómeno mediático

El éxito de "Desmontando a Paquirrín" consolidó la figura de Kiko Rivera como un fenómeno mediático. Fue habitual en diversos programas de televisión, como ¡Qué más quisiera yo! y Espejo público, ambos de La Sexta y Antena 3 respectivamente. Su notoriedad fue tal que, en 2009, el término "Paquirrín" multiplicó por diez las búsquedas en Google en comparación con el principio del año, alcanzando gran relevancia en internet.

Aunque algunos medios han criticado su ascenso, tildándolo de un "éxito vacío", su presencia en la prensa rosa fue innegable. En 2010, el periódico 20 Minutos lo incluyó en la lista de los 20 personajes del año más destacados en el ámbito del corazón. Su figura incluso inspiró apodos para otras celebridades, como el futbolista Humberto Suazo y el internacional español Santiago Cazorla.

Nuevas facetas y problemas de salud

En 2019, Kiko Rivera comenzó una nueva faceta como DJ en el canal Loca Latino de Loca FM, ampliando su carrera musical. Sin embargo, en octubre de 2022, Kiko sufrió un ictus durante la madrugada, lo que lo llevó a ser hospitalizado en el Hospital Virgen del Rocío. El incidente dejó secuelas físicas, como una parálisis parcial en la cara y dificultades de movilidad. Afortunadamente, en noviembre de 2022, Kiko apareció públicamente mostrando una notable recuperación.

A lo largo de su vida, Kiko Rivera ha sido una figura polémica y carismática, constantemente en el centro de atención mediática. Desde su infancia marcada por la tragedia hasta su evolución como cantante y DJ, su vida sigue siendo un reflejo de su compleja relación con la fama y los medios.