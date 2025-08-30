Hace unas semanas trascendía la ruptura sentimental entre Olga Moreno y Agustín Ettiene. Lo que comenzó en el verano de 2022 como una amistad y conexión profesional -Agustín era representante de Olga y de otros rostros conocidos como Rocío Flores- se transformó en una historia de amor discreta y estable que sirvió de apoyo a la empresaria sevillana en los momentos más complicados de su vida, incluidos la separación de Antonio David Flores y el fallecimiento de su madre. "Agustín me ha ayudado muchísimo, he llorado muchísimo con él tras mi separación y no sé como está conmigo después de todas las cosas que le he contado. En mi vida me he fijado en él y de la noche a la mañana surgió la atracción" ha contado entre risas, desvelando que fue ella quien dio el primer paso al pedirle una cita a solas al que sin apenas darse cuenta se ha convertido en el hombre que le ha hecho recuperar la sonrisa y la ilusión. "Se involucra tanto contigo, es tan cariñoso, tan educado... a cualquier persona le encantaría Agustín" apuntaba hace solo unos meses la ex de Antonio David Flores.

Echando la vista atrás, Olga ha confesado que lo peor de su ruptura no fue que su marido se hubiese enamorado de otra mujer sino contarle a su hija Lola que sus papás se separaban. "Nunca en la vida pensé que me iba a separar. En mi mente la palabra separación nunca. Llevábamos tiempo regular pero no estaba en mi cabeza separarme. Yo seguí luchando una vez separada" ha reconocido, revelando que estuvo enamorada de Antonio David "hasta el día que salió la revista"

A su regreso de "Supervivientes" Olga se dio cuenta de que Antonio David le perjudicaba a nivel personal y profesional, y salió a la luz que el matrimonio habría tomado la decisión de separarse tras una fuerte crisis que había minado su relación durante el último año. Con Antonio David su relación es, como asegura, "buena, cordial". "No le veo porque tenemos una semana cada uno a los niños, pero hablamos mucho". "Le deseo lo mejor, que sea muy feliz. Es el padre de mi hija y quiero que esté feliz. Se lo merece también" afirma.

Agustín Ettiene y ella se convirtieron desde entonces en una pareja inseparable pero este verano habría llegao la ruptura poco después de que ambos compartieran en redes sociales imágenes de unas vacaciones en Formentera. Ahora ambos se han dejado ver en la fiesta de despedida de Gloria Camila y esto ha hecho saltar todas las alarmas sobre una posible reconciliación, ya que a juzgar por las imágenes, la buena conexión entre ellos sigue existiendo.

Juntos y sonrientes, ninguno de ellos quisieron perderse la fiesta de despedida de Gloria Camila antes de marcharse a Honduras y compartieron momentos de charla, confidencias y risas con varias amigas, entre las que estaba Amor Romeira. Unas imágenes que reflejan la buena relación que siguen manteniendo a pesar de la información de su ruptura... quizás hayan sabido aparcar sus diferencias y se hayan reconciliado o simplemente hayan querido estar en la fiesta de Gloria Camila derrochando cordialidad para que esta disfrutase de su presencia.