Nuria Fergó no pasa por su mejor momento. La cantante parece haber roto su relación con Juan Pablo Lauro, con quien pensaba pasar po el altar en breve. Después de 3 años de noviazgo la pareja parece haber llegado a su fin, tal y como han contado en Socialité. "Nos quiere dejar muy claro que ella se encuentra muy bien", decían en el programa presentado por María Verdoy, quien mostraba su sorpresa por la noticia. "Era una pareja que se había expuesto mucho, habían hablado de lo felices que estaban. Yo veía a Nuria muy convencida, en una relación sana, aparentemente".

Tras días de especulaciones, el entorno de la ya expareja se ha pronunciado sobre los posibles motivos que les llevó a romper la relación. Según El Español, para ambos "ha sido doloroso tomar la decisión", y fuentes cercanas a la ya expareja señalan que "no ha habido terceras personas".

Hace unos meses la cantante reaparecía en el espacio de Telecinco "Madres: desde el corazón", donde hablaba de su ruptura con el que iba a ser su marido, Pablo Lauro. "Las parejas pueden evolucionar o no, te puede gustar una cosa y luego no, los sentimientos cambian... No hubo un detonante claro, fue todo muy intenso, simplemente son experiencias. Cada vez soy más consciente de que me pusieron a mi expareja para crecer y evolucionar", ha aseverado en el programa de Mediaset.

Sobre la boda, la cantante ha revelado que "yo tenía mucho trabajo y tenía que aprovecharlo" y que, para ella, casarse es "una fiesta con amigos, porque yo ya me consideraba la mujer de mi pareja ya que convivíamos juntos, con sus hijos, con mi hija, era fiel... Para mí era mi marido aunque no hubiéramos firmado un papel", ha destacado.

La enfermedad que ha marcado su vida

Esta semana la cantante ha confesado a sus seguidores la enfermedad que padece desde hace unos años y que dificulta su día a día- Una afección estomacal provoca el que Nuria Fergó tenga su metabolismo un poco ralentizado y a veces bajito de energía. "Tu cabeza está llena de energía pero tu cuerpo te tira para abajo confesaba a sus seguidores". Sin embargo, la artista está dispuesta a solucionar esta dolencia, con la que lleva parece ser años, y se ha puesto en manos de una doctora que parece ser tiene la solución definitiva. "He encontrado a una médica muy buena", explicaba sin poner nombre a su dolencia. No está siendo el mejor verano de su vida pero parece que la malagueña está empezando a ver la luz al final del túnel.