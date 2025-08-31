Mientras en España sigue la polémica por la presunta infidelidad de Sofía Suescun a Kiko Jiménez, la influencer está de vacaciones. Sin embargo, sus seguidores están muy preocupados por su estado de salud tras salirle unos bultos en la cara: "Ha sido un brote".

Y es que en muchas de sus publicaciones de estos días, Sofía aparece con unos pequeños bultos en la cara que parecen granitos, pero bastante grandes. La influencer le resta importancia a ello aunque ha hecho una publicación en su perfil oficial de la red social Instagram donde habla sobre ello y asegura que "ha sido un brote que me ha dado en las últimas semanas".

Sofía Suescun, quien en su momento fue uno de los rostros más populares de la televisión, lleva un tiempo alejada de la pequeña pantalla, especialmente de Telecinco, cadena que decidió vetarla. Desde entonces, su presencia en programas vinculados al llamado "Universo Sálvame" ha desaparecido por completo. Sin embargo, eso no significa que haya dejado de trabajar: al contrario, su agenda profesional está llena de colaboraciones con importantes marcas, incluidas gigantes como Netflix y Amazon Prime Video.

Eso sí, su papel en estas plataformas no es como actriz, sino como imagen. Y es que Sofía se ha consolidado como una auténtica it girl e influencer. Con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, su presencia digital tiene un gran impacto, lo que la convierte en una figura muy codiciada por las marcas.

Nacida en Pamplona en 1996, Sofía saltó a la fama en 2015 tras ganar Gran Hermano 16. Más tarde, participó como tronista y asesora en Mujeres y hombres y viceversa, lo que la llevó a formar parte del entorno de Sálvame. En 2018 volvió a triunfar en Supervivientes, llevándose nuevamente la victoria, y se convirtió en un rostro habitual de Telecinco durante varios años.

Pese a su desaparición reciente de los platós de Mediaset, Sofía ha seguido vinculada al mundo del entretenimiento y la publicidad. De hecho, recientemente ha regresado a la televisión como participante en la edición All Stars de Supervivientes, y también fue colaboradora en el programa Socialité antes de su cancelación.

Altibajos

Aunque su trayectoria televisiva ha tenido altibajos, Sofía Suescun ha sabido reinventarse y seguir vigente, manteniendo su influencia tanto en redes sociales como en la industria del entretenimiento.