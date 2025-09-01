Makoke está pasando una época bastante baja al tener que suspender su boda con Gonzalo y encontrarse con un problema familiar de salud que la tiene con menos energía de lo habitual. Por eso el contacto con la naturaleza, y estar un poco alejada de las redes y la vida social le está ayudando a recuperarse, siempre contando con el apoyo de su novio, su hija Anita, y todos sus amigos y seguidores, a los que ha querido agradecer con este mensaje su cariño en estos momentos.

Hace unos días la ex de Kiko Matamoros era fotografíada a las puertas de la Clínica Universitaria de Navarra con una imagen muy diferente de la que nos tiene acostumbrados. La colaboradora televisiva, hace tan solo cinco días, comunicó en sus redes sociales la cancelación de su boda con Gonzalo -con el que se iba a casar el próximo 12 de septiembre en Ibiza-, debido a la enfermedad de un familiar del que de momento no han trascendido más detalles.

La ex mujer de Kiko Matamoros viajó el pasado 22 de agosto hasta Navarra junto a sus dos hijos, Javier Tudela y Anita Matamoros, y su nuera, Marina Romero. Los cuatro cogieron un tren a primera hora de esa tarde para desplazarse hasta la ciudad porque alguien muy cercano a la tertuliana permanece ingresado en la planta de oncología del hospital privado de la ciudad.

Este miércoles, han salido unas imágenes a la luz que dejan constancia la gran preocupación de Makoke sobre el delicado estado de salud de su familiar. Visiblemente rota, con semblante serio y vestida de negro, la colaboradora de la cadena de Fuencarral ha sido captada por las cámaras a la entrada de la Clínica Universidad de Navarra hablando por teléfono, tal y como ha destapado Lecturas.

La situación familiar que vive estos días ha afectado de lleno a todo su entorno pero sin duda si hay una persona que se ha volcado con esta situación es su hija Anita. La joven ha publicado en sus redes un vídeo en el que explica la terapia que utiliza para evadir la mente de la situación que está viviendo. Un vídeo alabado y criticado a partes iguales pero en el que se ve a la creadora de contenido incapaz de reprimir el llanto en algunos momentos.

Las emotivas palabras de su ex

Tony Spina ya está rumbo a Honduras preparado para darlo todo en esta nueva edición de 'Supervivientes All Star'. Una experiencia única que sin duda tiene muy emocionado a Tony. Antes de partir, hemos podido hablar con él y ha querido comentar la cancelación de la boda de su expareja, Makoke, que iba a darse el sí quiero con Gonzalo Fernández a mediados de septiembre, por un problema de salud familiar, algo que ha asegurado que es "una lástima".

Makoke y Tony Spina se conocieron participando en "Gran Hermano VIP".En ese momento, Makoke estaba casada con el colaborador de televisión, Kiko Matamoros. Al poco tiempo los colaboradores de televisión se separaron y Makoke comenzó un romance con el italiano. Todo parecía ir bien, pero tras un año de relación y dejar algunas pistas muy evidentes, comenzaron a saltar las alarmas de la supuesta ruptura. Al final se confirmó el rumor, pero al parecer la ruptura fue amistosa.