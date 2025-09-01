Jessica Bueno vuelve a Honduras como concursante de 'Supervivientes All Stars' tras su paso por el reality en 2011, que fue precisamente donde conoció a Kiko Rivera, padre de su hijo Fran y con el que protagonizó una polémica historia de amor repleta de idas y venidas que terminó en 2013. Mientras el Dj vive uno de los momentos más complicados de su vida tras su separación de Irene Rosales, la modelo ha puesto rumbo a los Cayos Cochinos este domingo junto al resto de celebrities que participarán en la segunda edición del concurso que se estrena este jueves 4 de septiembre en Mediaset, y entre las que se encuentran Gloria Camila, Tony Spina, Alejandro Albalá, Iván González, Sonia Monroy, o Fani Carbajo entre otras.

Tras reaccionar en exclusiva ante las cámaras de Europa Press a la ruptura del hijo de Isabel Pantoja y la madre de sus dos hijas confesando que es un tema "muy delicado" sobre el que "no soy quien de comentar absolutamente nada porque es cosa de ellos", Jessica ha preferido mantenerse al margen de la separación de Kiko e Irene y ha guardado silencio antes de coger el avión a Honduras.

Muy seria, la sevillana tampoco ha querido opinar sobre Luitingo, que seis meses después de su mediática ruptura vuelve a estar enamorado de una misteriosa joven para la que ha pedido privacidad y respeto porque no quiere ser conocida. "Estoy centrada" ha zanjado esquiva, dejando claro que no tiene nada que decir sobre la nueva historia de amor del cantante andaluz.

La nueva vida de Luitingo

Después de poner punto final a su relación con Jessica Bueno hace poco más de un mes, Luitingo ha comenzado una nueva etapa personal en compañía de su actual pareja. La ruptura con la modelo andaluza, que se produjo tras meses de altibajos y dio lugar a un periodo de duelo complicado, ha supuesto un cambio radical en la vida de ambos. La modelo, por su parte, ha aprovechado este tiempo para recargar energías en Ibiza junto a sus seres queridos, disfrutando de unas vacaciones que le han permitido distraerse y sanar tras la separación.

De regreso en España tras su primer viaje juntos, el cantante ha mostrado una actitud positiva y centrada en el presente. "Feliz con mi familia, con todo el mundo, estamos bien. Pa'lante, alegre, corriendo, cantando. Y fuera lástima, fuera pena. Que ya bastante malamente lo hemos pasado y bastante hemos llorado ya", ha confesado el cantante.

Respecto a cómo afronta rehacer su vida tras el final de su relación, ha afirmado con firmeza: "Hombre, claro que se puede rehacer. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho, claro que sí. Yo le deseo lo mejor a todo el mundo y ya está, y pa'lante".

Sobre su expareja, Luitingo ha preferido centrar su atención en su propio bienestar: "A mí me da igual lo que haga Jessica". En cuanto a las críticas que ha recibido ella, ha sido claro: "Que cada uno sabrá lo que hace con su vida, hija, de verdad. Bastante tengo yo con la mía ya".