El verano de Tamara Falcó está siendo más íntimo de lo habitual, pero eso no ha impedido que la marquesa de Griñón haya acaparado titulares con una sola publicación. Disfrutando de unos días de descanso en la exclusiva urbanización gaditana de Sotogrande, Tamara se dejó ver junto a Íñigo Onieva, su hermana Ana Boyer, Fernando Verdasco y los hijos de estos, en unas jornadas familiares cargadas de relax, juegos acuáticos y buena gastronomía andaluza.

Lo que nadie esperaba era que, entre las instantáneas de paellas, atardeceres y colchonetas en la piscina, Tamara compartiera una foto en topless. Radiante y sonriente, la imagen mostró a la marquesa disfrutando al máximo del verano, pero también levantó una oleada de comentarios en redes.

Algunos seguidores aplaudieron su naturalidad y frescura, mientras que otros criticaron la instantánea cuestionando su coherencia con su fe católica: “Siendo católica, no entiendo bien esa foto insinuante”, comentaba un usuario. Otros, en tono irónico, añadían: “Uiii… si la Santa Iglesia te ve en la piscina en topless, ¡te excomulga!”.

Pese a la polémica, Tamara no ha hecho declaraciones al respecto y ha seguido disfrutando de su escapada con la mejor compañía: su familia y su marido, con quienes se la ha visto plenamente relajada y feliz.