Anabel Pantoja ha vuelto, y lo hace a lo grande. La colaboradora más mediática del clan Pantoja se sube a la pista de baile como concursante de la segunda edición de Bailando con las estrellas, el talent show de Telecinco que arranca este 13 de septiembre. Tras meses alejada del foco televisivo, la prima de Kiko Rivera sorprende con un regreso que nada tiene que ver con los formatos en los que la habíamos visto hasta ahora.

“Tenía muchas ganas de volver, pero no hago lo mismo que siempre. Esta vez vuelvo bailando”, confesaba emocionada en Instagram. Con lágrimas de alegría, Anabel agradeció a Dios y a sus seguidores el apoyo recibido y prometió darlo todo en esta nueva etapa que, asegura, le hace sentirse “mujer, hija y madre empoderada”.

El anuncio no tardó en desatar una oleada de mensajes de ánimo: “Eres la mejor”, “vas a brillar” o “para mí ya eres la ganadora”, le escribían los fans, deseosos de verla de nuevo en acción.

Anabel, que ya fue protagonista de Supervivientes —donde en 2022 logró llegar hasta casi la final tras un primer intento fallido en 2014— y de incontables tardes en Sálvame, encara ahora un reto totalmente diferente: demostrar sus dotes como bailarina ante el jurado y el público.

Con ilusión renovada y muchas ganas de superarse, la sobrina de Isabel Pantoja se prepara para darlo todo cada sábado en la pista, en lo que supone su regreso por todo lo alto a la televisión.