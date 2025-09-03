Cristina Pedroche reaparece tras dar a luz con un mensaje hacia sus seguidores: "Dañinos"

El pasado 17 de juliio, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se convertían en padres de su segundo hijo. Una gran noticia que la pareja anunciaba a través de sus redes sociales con un escueto pero significativo mensaje. Desde entonces, y mientras el chef ha seguido compartiendo con normalidad su día a día a través de Instagram, la presentadora estaba completamente 'desaparecida' del mundo virtual, centrada en disfrutar de esta nueva etapa con dos bebés en casa lejos del foco mediático.

Tras un mes y medio desaparecido, este martes 2 de septiembre cuando Cristina ha reaparecido en redes sociales para revelar, en un post a corazón abierto, cómo se encuentra y cómo ha sido su vida este mes y medio junto a Laia y el pequeño Isai.

Frente a la exposición pública que acompañó su primera maternidad —cuando compartió incluso su dura lucha contra la depresión posparto—, esta vez Pedroche optó por vivir el proceso de manera íntima y sin mostrar cada detalle. Y parece que la estrategia le ha funcionado: “Me ha venido muy bien el haber estado este tiempo solo viviendo mi vida, sin ver nada más, sin compararme con nadie, dándome mis tiempos… Algún momento de bajón he tenido, pero nada que ver con la otra vez”, confesaba.

Para su regreso, Pedroche no eligió una foto producida ni preparada: subió una imagen casera en la que refleja su vida actual, entre pañales, pijamas manchados de leche y largas horas de lactancia en tándem con sus dos hijos. “En este tiempo solo he estado en casa, con moño y dando teta”, revelaba con la sinceridad que la caracteriza.