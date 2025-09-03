La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales se ha convertido en la noticia del momento. La pareja confirmaba hace una semana su decisión de emprender caminos separados tras 11 años de relación y dos hijas en común. Este miércoles la revista "Lecturas" lleva a su portada una entrevista que Irene les concedió hace un tiempo, y en la que reconocía que "ha tenido mil motivos para dejar a Kiko" porque empezó con él en el peor momento de sus adicciones y con su problema de Hacienda.

Este miércoles ha llegado a los kioscos una nueva edición de la revista “Lecturas”, que lleva a Irene Rosales a su portada bajo el entrecomillado: “He tenido mil motivos para dejar a Kiko”. Además, la cabecera recuerda “todas las veces que se sintió humillada” por su marido e ilustra el reportaje con una fotografía en la que la protagonista posa para la cámara. “Quiero dejar claro que no he hecho ninguna exclusiva ni absolutamente nada. No he hablado con nadie. Esa foto es de hace mucho tiempo, y las ‘declaraciones’ las habrán cogido de alguna vez que haya podido decir eso y han aprovechado el momento”, explica molesta.

Poco después, Rosales ha seguido apuntando: “Tengo muchísima rabia e impotencia porque es mentira. No he hecho absolutamente nada, no he hablado con nadie, no he contado nada. Trato siempre con todo el respeto del mundo a todos y entiendo cómo es esta profesión, pero no podéis hacer ver que yo he hecho una exclusiva cuando es falso”.

Lo cierto es que tanto Irene Rosales como Kiko Rivera han querido llevar esta ruptura de la forma más discreta posible, evitando caer en las costumbres del pasado de airear sus trapos sucios en platós o revistas del corazón.