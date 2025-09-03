Kiko Rivera e Irene Rosales están cumpliendo punto por punto lo que anunciaron en sus respectivos comunicados confirmando su separación en redes sociales. Y es que a pesar del aluvión de informaciones que han surgido en los últimos días sobre su ruptura, la pareja hace oídos sordos a la polémica y presumen de su cordialidad tras tomar la decisión de emprender caminos separados después de 11 años juntos y dos hijas en común, dejando claro que al margen de su relación sentimental, continúan siendo una familia y pensando en el bienestar de las pequeñas Ana y Carlota. Horas después de eliminar de un plumazo todas sus publicaciones en redes sociales, borrando así drásticamente su pasado para empezar de cero también en Instagram tras su separación, Kiko ha llegado en moto al que era su hogar hasta hace una semana en moto, muy serio y accediendo directamente al garaje sin revelar cómo se encuentra y qué hay de cierto en todo lo que se está diciendo sobre su ruptura con la sevillana.

El comunicado de su ruptura con Irene Rosales ocurrió hace una semana y este fue precisamente el último que ha emitido en su cuenta oficial de Instagram. Y lo será por un tiempo. Porque hoy su más de un millón de seguidores se quedaron estupefactos al ver cómo el hijo de Isabel Pantoja borraba todos los centenares de mensajes de su red social favorita para dejar completamente vació su muro. "Aún no hay publicaciones", era todo lo que se leía.

El DJ ha disfrutado de su primer fin de semana como soltero con sus dos niñas, y para hacerlo por todo lo alto, se han alojado en una villa en la playa. Sin embargo, durante esta escapada, el protagonista se mostró serio y un tanto nervioso, "dejando entrever que la presencia mediática le incomoda ahora que está tan reciente su separación", ha explicado "Semana" en su último número.

Irene Rosales se confiesa tras la separación de Kiko Rivera y da carpetazo a la reconciliación

Dolida por las informaciones que han surgido desde que confirmó su separación de Kiko Rivera hace casi una semana, Irene Rosales ha roto su silencio y ha respondido tanto a los rumores de que podría haber terceras personas en su decisión de romper su matrimonio -según el programa 'Fiesta' estaría "ilusionadísima" y se apunta a que sería con su monitor de gimnasio, en el que se habría apoyado en los últimos tiempos-, como a las especulaciones de que su ruptura no sería cordial y el detonante habría sido que el Dj le habría ocultado ingresos de varios bolos a su mujer, que habría facturado a sus espaldas.

En primer lugar ha querido dejar claro que, después de que uno de los mejores amigos de Kiko, Albert Novo, dejase la puerta abierta a una hipotética reconciliación en declaraciones a 'TardeAR', no hay ni habrá una segunda oportunidad en su matrimonio a pesar de que el cantante haya vuelto este martes al domicilio familiar para ver a sus hijas Ana y Carlota: "Que ya lo hemos dicho, vamos a tener una relación totalmente normal".