El verano de Tamara Falcó está siendo más íntimo de lo habitual, pero eso no ha impedido que la marquesa de Griñón haya acaparado titulares con una sola publicación. Disfrutando de unos días de descanso en la exclusiva urbanización gaditana de Sotogrande, Tamara se dejó ver junto a Íñigo Onieva, su hermana Ana Boyer, Fernando Verdasco y los hijos de estos, en unas jornadas familiares cargadas de relax, juegos acuáticos y buena gastronomía andaluza.

Algunos seguidores aplaudieron su naturalidad y frescura, mientras que otros criticaron la instantánea cuestionando su coherencia con su fe católica: “Siendo católica, no entiendo bien esa foto insinuante y medio desnuda”, comentaba un usuario. Otros, en tono irónico, añadían: “Uiii… si la Santa Iglesia te ve en la piscina en topless, ¡te excomulga!”.

Pero las curiosidades respecto a la última publicación de Tamara Falcó no han quedado ahí y el carrusel de imágenes ha mostrado lo bien que se lleva Íñigo Onieva con sus sobrinos, los hijos de Ana Boyer y Fernando Verdasco. El marido de la marquesa no duda en sumergirse en la piscina con ellos y jugar en el agua.

Ambos matrimonios han disfrutado de todo tipo de lujos durante este verano tan hedonista y lo han gozado en comidas en restaurantes, paellas y partidos de polo. Una buena muestra de lo que viene a ser un largo y cálido verano en la alta sociedad.