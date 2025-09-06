A punto de debutar en Bailando con las estrellas, la sobrina de Isabel Pantoja atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales… pero también una situación personal que la ha llevado a pedir respeto y límites.

El dulce regreso de Anabel, empañado por la presión mediática

Con la cuenta atrás para su gran estreno en la pista de Bailando con las estrellas, Anabel Pantoja vive una etapa llena de ilusión. Tras un parón televisivo, la influencer regresa a Telecinco como concursante del formato que promete convertirla en una de las protagonistas de la temporada. Sin embargo, la felicidad de este momento ha quedado empañada por la presión de los focos.

Muy emocionada, Anabel se desahogaba en un vídeo compartido con sus más de dos millones de seguidores en Instagram: "Estoy en una de las mejores etapas de mi vida, pero me tienen más localizada que mi madre. A qué hora entro, salgo, ensayo… lo saben todo", confesaba visiblemente afectada.

Un límite claro: su vida privada

En pleno huracán mediático por la reciente ruptura de su primo Kiko Rivera e Irene Rosales, Anabel se ha convertido en blanco de los medios. Ella lo entiende, pero ha querido dejar las cosas claras: "Atiendo hasta donde quiera llegar, porque entiendo que me salpiquen temas de mi familia. Pero, por favor, pido que no me sigan a casa. No porque yo me crea alguien, yo no me creo nadie. Solo quiero intimidad para poder salir tranquila con mi familia", suplicaba con lágrimas en los ojos.

Una aventura televisiva que ilusiona

Lejos de dejar que la polémica eclipse su momento, Anabel ya calienta motores para su regreso a la pequeña pantalla. “Después de un parón, empiezo un proyecto que me motiva y me hace sentir empoderada. Espero que me apoyéis y os pueda entretener todos los sábados”, anunciaba sobre su inminente participación en Bailando con las estrellas.