Retomando poco a poco la normalidad tras su separación de Irene Rosales, Kiko Rivera se ha sincerado este jueves con sus seguidores en un directo de Instagram en el que, completamente roto, ha tenido que parar para recomponerse y coger aire tras abrir su corazón sobre el complicado momento que está viviendo después de poner fin a su matrimonio con la influencer tras 11 años juntos y dos hijas en común.

Cabizbajo, y muy emocionado, el artista ha confesado que se siente solo y que se le cae la casa encima, reconociendo que aunque no sea fácil, tiene que empezar a hacer su vida para entretenerse y superar este bache personal en el que se ha volcado completamente en sus pequeñas, Ana y Carlota, su gran prioridad -y la de Irene- tras su ruptura.

Y aunque todo apunta a que Kiko habría hecho ya la mudanza de sus enseres del domicilio familiar, y estaría buscando una casa para comenzar esta nueva etapa como soltero, un día más le hemos visto abandonando en su moto la residencia de Castilleja de la Cuesta en la que vive su todavía mujer con sus hijas.

Sonriente y aparentemente relajado tras derrumbarse en su directo en Instagram, el hijo de Isabel Pantoja ha preferido guardar silencio y no desvelar cómo se encuentra después de abrirse en canal con sus seguidores y confesar que está triste, que todo necesita su tiempo, y que se le cae la casa encima.

Minutos después, y confirmando que su relación con Irene sigue siendo cordial a pesar de su separación, Kiko ha regresado al domicilio familiar para estar con sus niñas y, en la misma línea, ha dejado en el aire qué tal va todo, cómo están las cosas con la influencer, y si cuando le toque estar con su hijo Fran -que tiene en común con Jessica Bueno- se quedará en esa casa con su exmujer, que siempre ha asegurado que quiere al pequeño como si fuese su propio hijo.