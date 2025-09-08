Lamine Yamal no solo brilla en el terreno de juego, también lo hace en el terreno sentimental. El joven delantero del FC Barcelona y de la Selección Española ha dejado claro que su historia de amor con Nicki Nicole sigue más viva que nunca, y lo hizo de la forma más espontánea: en un vestuario, tras golear a Turquía.

Una prueba de amor en plena celebración

El momento se produjo justo después del 6-0 de España en las Eliminatorias Europeas. Nico Williams, compañero y amigo del culé, grabó un video en tono de broma en el que preguntaba a Yamal por qué sonreía mirando su móvil. La respuesta del futbolista fue tan tierna como contundente: mostró la pantalla de su teléfono, donde tenía de fondo una foto con la cantante argentina, y lanzó un beso a la cámara.

“Mi chaval está in love”, escribió Nico al compartir la escena, que rápidamente se viralizó y acabó siendo interpretada como la confirmación definitiva de que el romance sigue adelante.

La pareja del momento

Aunque no marcó en el partido, Yamal fue titular y contribuyó al buen juego del equipo, pero su gesto romántico fue el que se robó todas las miradas. Por si fuera poco, tras el encuentro, publicó en Instagram una imagen que recibió el primer “like” de Nicki Nicole, reforzando la complicidad entre ambos.

Su relación salió a la luz el pasado agosto, cuando el futbolista compartió una foto celebrando el 25 cumpleaños de la artista, rodeados de globos y rosas. Desde entonces, no han faltado las pruebas de cariño: ella en las gradas del Barça con la camiseta azulgrana, paseos por Mónaco, escapadas a Ibiza y celebraciones íntimas en Rosario.

Nicki, discreta y familiar

Lejos de los flashes, Nicki Nicole celebró su cumpleaños en Funes, un barrio privado cercano a Rosario, rodeada de su familia, amigos y su inseparable perrita. La ambientación sencilla, los dulces locales y la decoración en tonos rosas dejaron claro que la artista prefiere la intimidad a las grandes fiestas.

Mientras tanto, Lamine Yamal, con apenas 18 años, vive un presente inmejorable: consolidado