Jeimy Báez y Yulen Pereira ya han sido padres. El esgrimista y la exconcursante de GH Dúo contaban por sorpresa y por separado que estaban esperando un hijo. A pesar de que ambos rompieron su relación hace meses, la dominicana decidió seguir adelante con el embarazo y ser madre soltera, tal y como contó en De Viernes y es que la joven dejó claro que el hijo de Arelys Ramos había sido claro en su postura de no seguir con el embarazo, llegando incluso a proponerle abortar.

Una opción a la que la Báez se negó, cerrando además, o dejando casi entreabierta la puerta a una relación cordial con el padre de su hijo.

Ahora, tras dar a luz, y después de que se especulara con el posible veto del esgrimista al hospital, Yulen ha compartido en sus stories de Instagram una emotiva imagen de los pies de su bebé. Una instantánea acompañada de la fecha de nacimiento del pequeño, 02-09-2025 y en la que se ve al fondo el brazo de Jeimy Báez, madre del bebé y con la que al parecer, habría acercado posturas, a tenor de la imagen que ella también compartía en sus redes.

Embarazo inesperado

Jeimy Báez dejaba a todos sin palabras el pasado viernes con su incendiaria entrevista en De Viernes, donde la joven confesba que estaba embarazada y destapaba por error el nombre dle padre de su hijo: Yulen Pereira.

Empezaba así una polémica que promete traer cola y que ha puesto al exconcursante de Supervivientes en el punto de mira ya que por el momento, solo se ha pronunciado para comunicar que conoció la noticia a través de la televisión.