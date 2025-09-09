El pasado 7 de julio la Audiencia Nacional hacía pública la sentencia del 'Caso Nummaria' tras un largo proceso que arrancó en 2016, y por el que se ha condenado al contable Fernando Peña a 80 años de prisión. Ana Duato, que se enfrentaba a una pena de 16 años de cárcel, era absuelta de todos los delitos de fraude fiscal a de los que estaba acusada, mientras Imanol Arias, que alcanzó un pacto de conformidad en 2024 con la Fiscalía Anticorrupción -reconociendo que cometió 5 delitos fiscales entre 2010, fue condenado a 2 años y 2 meses de prisión.

Una condena que no implica el ingreso del actor en la cárcel, ya que además de no tener antecedentes penales, ha colaborado con la Justicia, teniendo el atenuante de que devolvió la cantidad presuntamente defraudada para reparar el daño, y que ninguno de los delitos que asumió en su acuerdo con el fiscal supera los 6 meses de prisión.

Alejado del foco mediático desde entonces, el protagonista de 'Cuéntame como pasó' ha reaparecido este lunes en la presentación de la nueva programación teatral de Pentación para la temporada 2025/2026 ante el estreno de su obra 'Mejor no decirlo' -que protagoniza con María Barranco- el próximo 3 de octubre en el Teatro Bellas Artes de Madrid.

Tras un verano en el que nos ha contado que ha podido descansar y coger fuerza para todos los proyectos que tiene por delante en los próximos meses, Imanol confiesa que está "muy contento de volver al teatro, muy feliz y... todavía no estoy jubilado, o sea, que estoy como un joven, como un chavalín, lo que pasa es que decir eso a mi edad es un poco vergonzoso".

Y es que a sus 69 años se siente en plena forma y, como asegura, la palabra 'jubilación' no entra en su vocabulario: "Podemos ir acondicionándonos a nuestras fuerzas o a las ganas que tengas, pero creo que no sabemos retirarnos. No sabemos".

"El teatro tiene algo maravilloso y es que lo hace pervivir, y es que reproduce cosas, ni siquiera habla de la actualidad, habla de qué nos pasa después de las cosas. Y después de una época en la que hablar es tan complicado, una pieza sobre cómo relacionarse hablando, la verdad que me ha enseñado muchas cosas. Cómo decir las cosas, qué no decir, y si no puedes decir algo, cómo decir que no puedes decirlo también, todo" ha expresado sobre su nueva obra.

Respecto a la sentencia condenatoria del Caso Nummaria, Imanol confiesa que "tras 10 años" -que es lo que ha durado el proceso- estoy muy tranquilo, ahora sí. Ya está todo, creo que salió como tenía que salir, estoy tranquilo y contento".

"Hay que leer la prensa todos los días"

¿Y confiando en la Justicia? "Bueno, mientras no se me desdiga lo contrario, para eso hay que leer la prensa todos los días y yo no estoy tampoco muy en eso, pero supongo que algunas cosas se desdecirán, sí. Tal como vea que viene el asunto, algunas cosas se desdecirá, pero a mí ya no me corresponde, yo ya estoy fuera de eso" ha zanjado, dejando claro que es un episodio cerrado y que ya ha pasado página.